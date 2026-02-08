Konrad Skolimowski "Skolim" to znany muzyk, który tworzy głównie w klimacie disco polo. "Król Latino" ma za sobą ciekawą przeszłość, bo nie tylko muzyka wyznacza mu plan na życie. Ostatnio było głośno o otwarciu przez niego stacji benzynowej oraz willi dla turystów, jednak teraz wokalista ponownie zaskoczył - tym razem szczerym wyznaniem. Skolim bez ogródek przyznał, że widziałby się w roli prezydenta. To jednak nie wszystko. To, co zrobiłby w pierwszej kolejności po objęciu tego stanowiska zaskoczyło jego fanów!

Skolim chce zostać prezydentem

Skolim od dawna pokazuje, że nie boi się nowych wyzwań i chętnie przekuwa swoją kreatywność w konkretne biznesy. Jego różowa stacja benzynowa szybko stała się viralową atrakcją, a willa z noclegami dla turystów to kolejny dowód na to, że "Król Latino" świetnie odnajduje się także poza sceną. Co więcej, muzyk ma opinię dobrego szefa. W rozmowie z portalem Kozaczek.pl jego pracownicy przyznali, że są zadowoleni z warunków pracy i atmosfery, jaką tworzy.

Skolim pozostaje również bardzo aktywny medialnie. Niedawno pojawił się w studiu programu "Halo tu Polsat", gdzie zmierzył się z podchwytliwym pytaniem: "Co zrobiłby, gdyby został prezydentem Polski?" Odpowiedź muzyka zaskoczyła widzów i szybko wywołała poruszenie w sieci.

W pierwszej minucie panowania Skolima jako prezydenta podpisujemy refundację leków dla dzieciaków niepełnosprawnych, dla dzieci chorujących i z chorobami rzadkimi. wyznał Skolim.

Nagranie szybko zdobyło popularność w sieci, a fani komentowali słowa Skolima z dużym uznaniem.

Wspaniały człowiek z dobrym serduszkiem, taki prezydent by się wszystkim przydał czytamy w komentarzach.

Skolim reaguje na ważne tematy. Zabrał głos ws. poszkodowanej dziewczynki

Skolim to muzyk, który przywiązuje dużą wagę do sprawiedliwości. Udowodnił to podczas ostatniej, głośnej sytuacji, do której doszło na jednym z jego koncertów. Jedna z fanek artysty - 12-letnia dziewczynka złapała koszulkę rzuconą przez muzyka ze sceny. Martynka została jednak zaatakowana przez dorosłego mężczyznę, który w drastyczny sposób wyrwał jej koszulkę z rąk.

Po tym zdarzeniu dziewczynka potrzebowała profesjonalnej opieki medycznej, a sprawą zajęła się również policja. Skolim nie pozostał obojętny wobec tego incydentu. W mediach społecznościowych zabrał głos w tej sprawie i zapewnił, że wysłał dziewczynce kosz prezentów. Taka postawa z pewnością potwierdza jego skłonność do czynienia dobra, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci.

Od razu jak się o tym dowiedziałem dla tej dziewczynki, dla Martynki, którą udało mi się namierzyć, został wysłany ze sklepu Skolim kosz prezentów. Nie tylko koszulka, bluza, perfumy i wiele innych cudownych rzeczy. Nie pochwalam takiego zachowania. Jeśli chcecie koszulkę skolimową zdecydowanie zachęcam na sklep Skolim, a nie do takich sytuacji, żeby napadać na 12-letnie dziewczynki powiedział Skolim na Instagramie.

Zobacz więcej:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia