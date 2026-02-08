Skolim na prezydenta? To naprawdę padło z ust artysty
O Skolimie wciąż jest głośno. Artysta dynamicznie rozwija nie tylko karierę muzyczną, ale także biznesową. Teraz okazuje się, że widziałby się również w roli... prezydenta! Czy sprawdziłby się na tak odpowiedzialnym stanowisku? Jego deklaracja wzruszyła jego fanów.
Konrad Skolimowski "Skolim" to znany muzyk, który tworzy głównie w klimacie disco polo. "Król Latino" ma za sobą ciekawą przeszłość, bo nie tylko muzyka wyznacza mu plan na życie. Ostatnio było głośno o otwarciu przez niego stacji benzynowej oraz willi dla turystów, jednak teraz wokalista ponownie zaskoczył - tym razem szczerym wyznaniem. Skolim bez ogródek przyznał, że widziałby się w roli prezydenta. To jednak nie wszystko. To, co zrobiłby w pierwszej kolejności po objęciu tego stanowiska zaskoczyło jego fanów!
Skolim chce zostać prezydentem
Skolim od dawna pokazuje, że nie boi się nowych wyzwań i chętnie przekuwa swoją kreatywność w konkretne biznesy. Jego różowa stacja benzynowa szybko stała się viralową atrakcją, a willa z noclegami dla turystów to kolejny dowód na to, że "Król Latino" świetnie odnajduje się także poza sceną. Co więcej, muzyk ma opinię dobrego szefa. W rozmowie z portalem Kozaczek.pl jego pracownicy przyznali, że są zadowoleni z warunków pracy i atmosfery, jaką tworzy.
Skolim pozostaje również bardzo aktywny medialnie. Niedawno pojawił się w studiu programu "Halo tu Polsat", gdzie zmierzył się z podchwytliwym pytaniem: "Co zrobiłby, gdyby został prezydentem Polski?" Odpowiedź muzyka zaskoczyła widzów i szybko wywołała poruszenie w sieci.
W pierwszej minucie panowania Skolima jako prezydenta podpisujemy refundację leków dla dzieciaków niepełnosprawnych, dla dzieci chorujących i z chorobami rzadkimi.
Nagranie szybko zdobyło popularność w sieci, a fani komentowali słowa Skolima z dużym uznaniem.
Wspaniały człowiek z dobrym serduszkiem, taki prezydent by się wszystkim przydał
Skolim reaguje na ważne tematy. Zabrał głos ws. poszkodowanej dziewczynki
Skolim to muzyk, który przywiązuje dużą wagę do sprawiedliwości. Udowodnił to podczas ostatniej, głośnej sytuacji, do której doszło na jednym z jego koncertów. Jedna z fanek artysty - 12-letnia dziewczynka złapała koszulkę rzuconą przez muzyka ze sceny. Martynka została jednak zaatakowana przez dorosłego mężczyznę, który w drastyczny sposób wyrwał jej koszulkę z rąk.
Po tym zdarzeniu dziewczynka potrzebowała profesjonalnej opieki medycznej, a sprawą zajęła się również policja. Skolim nie pozostał obojętny wobec tego incydentu. W mediach społecznościowych zabrał głos w tej sprawie i zapewnił, że wysłał dziewczynce kosz prezentów. Taka postawa z pewnością potwierdza jego skłonność do czynienia dobra, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci.
Od razu jak się o tym dowiedziałem dla tej dziewczynki, dla Martynki, którą udało mi się namierzyć, został wysłany ze sklepu Skolim kosz prezentów. Nie tylko koszulka, bluza, perfumy i wiele innych cudownych rzeczy. Nie pochwalam takiego zachowania. Jeśli chcecie koszulkę skolimową zdecydowanie zachęcam na sklep Skolim, a nie do takich sytuacji, żeby napadać na 12-letnie dziewczynki
