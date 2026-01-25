Skolim, jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów latino disco w Polsce, zaskoczył swoich fanów nowym przedsięwzięciem. Po sukcesie muzycznym i otwarciu stacji benzynowej w Czeremsze na Podlasiu, artysta zdecydował się na inwestycję w branży turystycznej.

Skolim otwiera nowy biznes

Jak się okazało, w Międzyzdrojach, popularnym nadmorskim kurorcie, Skolim zakupił willę, którą udostępnił turystom jako miejsce noclegowe.

Nowa inwestycja została ogłoszona za pośrednictwem mediów społecznościowych. Artysta podkreślił, że oferta kierowana jest do wszystkich miłośników wypoczynku nad Bałtykiem, szczególnie fanów jodu, morsowania i majówkowych wyjazdów.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy kochają letnie, słoneczne szaleństwo nad Bałtykiem. Zapraszamy też tych, którzy kochają w taką pogodę jak dzisiaj morsować. Zapraszamy wszystkich tych, którzy kochają piękną majóweczkę i wszystkich, którzy potrzebują słońca w zimę, lato, jesień i tych, którzy potrzebują jodu

Willa zlokalizowana w Międzyzdrojach już teraz przyciąga uwagę nie tylko fanów muzyka, ale również osób szukających tanich noclegów nad morzem.

Ceny noclegów w willi Skolima zadziwiają

W swoim nagraniu Skolim zadeklarował, że jego celem jest oferowanie najtańszych noclegów nad całym polskim morzem. Zgodnie z zapowiedziami, cena za nocleg w willi przed remontem wynosi 145 zł za noc dla dwóch osób. To stawka, która wyróżnia się na tle konkurencyjnych ofert w Międzyzdrojach i nad Bałtykiem.

Po zakończeniu planowanego remontu i unowocześnieniu obiektu, cena za noc w sezonie letnim ma wzrosnąć do około 415 zł. Skolim zapewnia, że mimo podwyżki, standardy i udogodnienia oferowane w willi będą na najwyższym poziomie. Gwiazdor planuje przekształcić obiekt w wyjątkowe miejsce wypoczynku, zachowując przy tym atrakcyjne ceny.

Skolim otworzył własną stację benzynową

Niewiele wcześniej, bo pod koniec 2025 roku, Skolim uruchomił stację benzynową w Czeremsze na Podlasiu. Obiekt ten oferuje nie tylko paliwo, ale również gastronomię – hot dogi i pizzę. Co ciekawe, również i tam ceny są jednymi z najniższych w tej branży. Muzyk konsekwentnie rozwija swoją działalność biznesową, pokazując, że potrafi łączyć życie artysty z prowadzeniem firmy.

Sukces stacji benzynowej był pierwszym krokiem w kierunku większej aktywności Skolima w sektorze usług. Willa w Międzyzdrojach to kolejny element tej strategii, ukierunkowany na turystykę i wypoczynek.

