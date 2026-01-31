Znana ekspertka od emisji głosu, Elżbieta Zapendowska, wyraziła swoje oburzenie wobec decyzji Polsatu o emisji programu "Disco Star" na głównej antenie. W najnowszym wywiadzie była jurorka programów "Idol" i "Must be the music" nie przebierała w słowach, komentując obecność disco polo w ramówce stacji.

Elżbieta Zapendowska uderza w "Disco Star" Polsatu

Elżbieta Zapendowska zyskała popularność jako niezwykle wymagająca ekspertka od emisji głosu, a także wokalistyki, która w takich hitach jak "Idol" i "Must be the music" oceniała aspirujących artystów. Jej niezwykle merytoryczne i wymowne komentarze niejednokrotnie budziły kontrowersje wśród widzów, jedno jednak trzeba przyznać, to właśnie jej wypowiedzi sprawiły, że stała się chodzącym autorytetem w dziedzinie muzyki.

W najnowszej rozmowie z Plejadą, Elżbieta Zapendowska odniosła się do najnowszego sezonu "Disco Star", który od stycznia 2026 roku pojawił się na głównej antenie Polsatu. W mocnych słowach skomentowała nie tylko sam program, ale i gatunek muzyczny, który promuje.

Uważam, że to nie jest muzyka, tylko jakieś popłuczyny różnych dziwnych dźwięków i gustów. Natomiast jeżeli ktoś to chce oglądać, to proszę bardzo. Telewizja publiczna nie powinna w tym maczać palców absolutnie, bo ona ma nieść misję. Natomiast telewizje prywatne niech sobie robią, co chcą. Widz jest od tego, żeby manipulować pilotem i tyle - przyznała Elżbieta Zapendowska.

Jurorzy "Disco Star" pod ostrzałem słów Elżbiety Zapendowskiej

Ekspertka nie szczędziła gorzkich słów wobec disco polo. Podkreśliła, że choć każdy ma prawo do własnych upodobań muzycznych, telewizja publiczna nie powinna promować tego typu treści. W nowej odsłonie muzycznego hitu Polsatu uczestników oceniają Zenon Martyniuk, Magda Narożna Marcin Miller oraz Skolim, który niedawno dołączył do grona jurorów "Disco Star". Zapytana o obecność tych artystów w roli jurorów, Zapendowska odpowiedziała bez ogródek: "To jest jakiś żart".

"Disco Star" od lat bawi i wzrusza widzów

Program "Disco Star", zadebiutował w 2012 roku, a w jego pierwszym jury zasiadali m.in. Shazza i Paweł Jasionowski z zespołu Masters. Show od lat promuje nowe talenty i adeptów muzyki marzących o wielkiej sławie w świecie disco polo. To właśnie dzięki temu formatowi publiczność poznała takich wykonawców jak Skolim, Miły Pan czy Daniel Biczak

Od stycznia 2026 roku "Disco Star" pojawił się w piątkowym paśmie Polsatu. W jury dziewiątego sezonu zasiadają Zenon Martyniuk, Skolim, Magda Narożna i Marcin Miller.

