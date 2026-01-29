Podczas koncertu Skolima w Lublinie wydarzyła się scena, która zszokowała uczestników wydarzenia oraz fanów artysty. Skolim, będący obecnie w trasie koncertowej, postanowił rzucić swoją koszulkę w tłum zgromadzonych osób. T-shirt trafił w ręce 12-letniej Martynki, jednak radość dziewczynki szybko została brutalnie przerwana.

12-letnia Martynka ofiarą przemocy w tłumie

W momencie, gdy Martynka złapała koszulkę, do akcji wkroczył dorosły mężczyzna, stojący obok niej wraz ze swoim synem. Według relacji matki dziewczynki, mężczyzna brutalnie wyrwał koszulkę z rąk dziecka, a następnie zaczął ją popychać i podduszać łokciem, usiłując zdobyć gadżet od muzyka.

Matka 12-latki w rozmowie z portalem lublin112.pl przekazała, że jej córka zaczęła płakać i błagać, by mężczyzna przestał. Skutkiem szarpaniny były drgawki, silny ból w klatce piersiowej oraz zaczerwienienie twarzy. Dziewczynka wymagała natychmiastowej pomocy medycznej.

Policja zaopiekowała się bardzo profesjonalnie poszkodowaną oraz wezwała karetkę pogotowia

Skolim zabrał głos ws. skandalu

Artysta nie pozostał obojętny wobec dramatycznych wydarzeń. W filmie opublikowanym na Instagramie Skolim przyznał, że dotarły do niego informacje o incydencie, który określił jako „sytuację okrutną, skandaliczną i taką, która nie powinna mieć nigdy miejsca”.

Doszły mnie słuchy, że po ostatnim moim koncercie w Lublinie dziewczynka, która otrzymała koszulkę została poszkodowana, ponieważ jakiś starszy pan 12-letniej Martynce wyrwał te koszulkę. Dziewczynka trafiła do szpitala. Sytuacja okrutna, skandaliczna i taka, która nie powinna mieć nigdy miejsca

W swoim oświadczeniu muzyk poinformował, że niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zajściu, skontaktował się z Martynką. Jak podkreślił, potępił agresję i przemoc wobec dziewczynki, a jednocześnie przekazał jej specjalną paczkę z prezentami.

Od razu jak się o tym dowiedziałem dla tej dziewczynki, dla Martynki, którą udało mi się namierzyć, został wysłany ze sklepu Skolim kosz prezentów. Nie tylko koszulka, bluza, perfumy i wiele innych cudownych rzeczy. Nie pochwalam takiego zachowania. Jeśli chcecie koszulkę skolimową zdecydowanie zachęcam na sklep Skolim, a nie do takich sytuacji, żeby napadać na 12-letnie dziewczynki

Na zakończenie swojego oświadczenia, muzyk złożył Martynce życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i wyraził nadzieję, że otrzymane prezenty przyniosą jej choć odrobinę radości po dramatycznym zdarzeniu.

