Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, to jedno z najgorętszych nazwisk na polskiej scenie muzycznej. Choć swoją rozpoznawalność zdobył m.in. dzięki roli w serialu "Barwy szczęścia", to jego kariera muzyczna wyniosła go na zupełnie inny poziom. Jak się okazuje, za sukcesem artysty stoją nie tylko hity, ale także pokaźne wynagrodzenia za koncerty. Wojciech Woner, manager Skolima, ujawnił w rozmowie z radiem VOX FM, ile wynosi cena za koncert.

Ile Skolim zarabia za jeden koncert?

Jak się okazało, Skolim nie posiada jednej, ustalonej stawki za występ. Ceny wahają się w zależności od wielu czynników.

Nie mamy stałej ceny. Czasami możemy zagrać za 20 000 zł, a czasami za 40 000. Cena jest zawsze do ustalenia ze względu na kwestie, gdzie ten koncert jest, czy np. gramy gdzieś w pobliżu, jak to wygląda logistycznie. Czy jedziemy samochodem, czy lecimy helikopterem - wyjaśnia menadżer Skolima w rozmowie z VOX FM

Zainteresowanie występami Skolima jest tak duże, że zdarza mu się grać kilka koncertów jednego dnia. Dzięki temu jego dzienne zarobki mogą sięgnąć imponujących sum. Jeżeli weźmiemy pod uwagę najwyższą stawkę - 40 000 zł za koncert - i pomnożymy ją przez kilka występów dziennie, sumy stają się zawrotne.

Ile kosztuje występ Skolima na weselu?

Jak się okazuje, fani Skolima mogą również zamówić jego występ na prywatnych uroczystościach, takich jak wesele. W rozmowie z "Faktem" Wojciech Woner ujawnił, że koncert Skolima na takim wydarzeniu kosztuje minimum 25 000 zł. Taki występ trwa zazwyczaj około 30 minut.

Choć cena może wydawać się wysoka, dla wielu fanów to wyjątkowa okazja, by zobaczyć swojego ulubionego artystę z bliska. Biorąc pod uwagę, że koncert trwa tylko pół godziny, stawka za minutę muzyki robi ogromne wrażenie. To jednak nie odstrasza klientów i chętnych nie brakuje.

