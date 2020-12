Sklepy i galerie ponownie mogą zostać zamknięte! Premier wyjaśnia, kiedy do tego dojdzie

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w sesji Q&A w mediach społecznościowych, gdzie odpowiedział na pytania Internautów. Wśród poruszonych tematów pojawiły się m. in przepełnione galerie handlowe w okresie przedświątecznym, obostrzenia wprowadzone w Wigilię i powrót do szkół w czasie epidemii koronawirusa. Premier rządu przypomniał, że epidemia nadal trwa, dlatego przestrzeganie zasad jest konieczne, a co powiedział na temat tłumów w galeriach handlowych? Zostaną ponownie zamknięte!?

Zobacz także: UWAGA! Rząd zmienia decyzję w sprawie noszenia maseczek!

Sklepy i galerie ponownie mogą zostać zamknięte?

Internauci podkreślają wprost, że "w galeriach tłumy, dystans społeczny, to utopia, dlaczego zabraniacie być na święta z bliskimi, i tak każdy zrobi jak uważa". Premier odpowiedział wprost, że apele o święta w jak najmniejszym gronie cały czas są aktualne, a jeśli chodzi o galerie to okazuje się, że wobec sklepów, które nie przestrzegają zasad będą wyciągane surowe konsekwencje i ostatecznie zostaną one zamknięte.

Zdecydowanie apelujemy: święta w gronie własnej rodziny, jak najmniejszy krąg osób. W galeriach kontrolujemy i coraz bardziej będziemy wyciągać wnioski z tego, jeżeli rzeczywiście nie są przestrzegane dane z rozporządzenia. Jeżeli jest więcej klientów niż 1 klient na 15 m kw - będą zamykane te sklepy, będą też zamykane galerie lub też te sklepy, które nie będą przestrzegały tych zasad - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki podczas sesji Q&A w mediach społecznościowych.

Premier dodał, że dystans społeczny i reżim sanitarny nadal chronią nas i innych przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa: "przestrzegając tych zasad chronimy nie tylko siebie - chronimy także innych".

Czy ferie i Sylwester w tym roku będą możliwe na dotychczasowych zasadach?

Mateusz Morawiecki nie pozostawia złudzeń, że w tym roku trzeba zmienić plany i zrezygnować z hucznego sylwestra czy zimowych szaleństw w ferie:

Wszyscy Polacy tęsknią do zabawy, do ferii, do normalności, do takiej radości wyrażanej w szerszym gronie przyjaciół. Ja także zresztą. Ale ten rok jest rokiem nienormalnym; ten rok 2020 jest naprawdę rokiem pełnym załamań, zaskoczeń, których źródłem jest przede wszystkim COVID-19, więc jeszcze poczekajmy. Jeszcze ograniczmy nasze kontakty społeczne, jeszcze przestrzegajmy przepisów - mówi Mateusz Morawiecki.

A co ze szkołami? Czy w połowie stycznia uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej?

Bardzo chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale niestety, być może trzeba będzie z tym poczekać do ostatniej dekady stycznia, a może nawet później - więcej na temat szkół przeczytacie TUTAJ.

Obecne obostrzenia znacznie ograniczą ilość zakażeń koronawirusem?

Zobacz także: Bez szczepienia nie wejdziesz do restauracji i kina? Kontrowersyjne pomysły ministra

Premier Mateusz Morawiecki oznajmił, że nie jest wykluczone ponowne zamknięcie sklepów oraz galerii. Stanie się tak, gdy poszczególne placówki nie będą przestrzegały obostrzeń.

East News

Czy uda nam się niedługo pokonać pandemię koronawirusa?