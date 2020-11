Kontrole policji w galeriach handlowych! Za złamanie zasad naprawdę dotkliwe kary

Od 28 listopada ponownie zaczną działać galerie handlowe. Zgodnie z zapowiedzią premiera, zakupy przedświąteczne będzie można zrobić tradycyjnie we wszystkich sklepach, jednak klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, który został wprowadzony już na początku pandemii koronawirusa. Teraz okazuje się, że przestrzeganie tych zasad będzie egzekwowane jeszcze bardziej niż dotychczas. Intensywne kontrole mają dotyczyć nie tylko sklepów, ale i samych klientów!

Co grozi za nieprzestrzeganie zasad reżimu sanitarnego?

Kontrole policji w galeriach handlowych!? Kary będą dotkliwe

21 listopada premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że sklepy, tzw. wyspy i usługi w galeriach handlowych mogą działać, ale tylko i wyłącznie w reżimie sanitarnym.

Warunek utrzymania tego reżimu jest jeden: dyscyplina każdego sklepu galerii, sklepu meblowego. Jeśli będzie inaczej, te sklepy będą zamykane - powiedział wprost szef rządu.

Jak informuje serwis Wirtualna Polska, ponowne otwarcie galerii ma być związane ze zwiększonymi kontrolami, zarówno policji, jak i pracowników sanepidu.

W galeriach handlowych pojawią się kontrolerzy z inspekcji sanitarnej, przedstawiciele Sanepidu, policyjne patrole. Klienci, którzy przyjdą zrobić zakupy, muszą być dokładnie policzeni. W kolejkach do kas nie będą mogły gromadzić się tłumy, płatności będą odbywać się tylko z zachowaniem odstępów - wynika z informacji wp.pl.

Okazuje się, że kontrole mają być intensywne, a kary dotkliwe, co oznacza, że nie będzie można liczyć na pouczenie - służby będą wypisywały mandaty i nakładały kary. Wygląda na to, że sklepy same będą musiały bardzo mocno dbać o przestrzeganie zasad, bo w przeciwnym razie grozi im zamknięcie, a na to w okresie przedświątecznym nie mogą sobie pozwolić.

Warto przypomnieć, że policja za nieprzestrzeganie zasad reżimu sanitarnego może wystawić mandat w wysokości do 500 zł np. za brak maseczki. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu kierowany jest wniosek do sądu.

Tegoroczne zakupy przedświąteczne będą inne niż dotychczas!

