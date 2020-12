Bez szczepienia nie wejdziesz do restauracji i kina? Kontrowersyjne pomysły ministra

Z pandemią koronawirusa zmaga się cały świat. Wiele krajów - w tym Polska - zapowiada, że niebawem dostępna będzie szczepionka na COVID-19, która może pomóc w walce z chorobą. Trwa gorąca dyskusja, czy jej przyjęcie powinno być obowiązkowe, czy dobrowolne. Pojawiają się też inne pomysły - jak ten w Wielkiej Brytanii, gdzie wstęp do niektórych miejsc publicznych może być ograniczony tylko do tych osób, które zostały zaszczepione lub mają tak zwany "paszport odporności". Wiele kontrowersji wzbudziła ostatnia wypowiedź na ten temat ministra Nadhima Zahawi .

Jak pisze brytyjski „Daily Mail”, przestawienia dowodu szczepienia na koronawirusa mogą domagać się również inne obiekty - np. boiska sportowe. Choć minister przyznał, że przyjęcie szczepionki jest dobrowolne, rząd będzie wysyłał jasny komunikat do obywateli Wielkiej Brytanii.

To prawda, że ​​szczepienie się jest dobrowolne. Jednak to, jak przywracamy cały kraj do normalności, to jasna wiadomość - to jest dobre dla twojej rodziny, twojej społeczności, twojego kraju - powiedział w BBC Radio 4.