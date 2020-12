UWAGA! Rząd zmienia decyzję w sprawie noszenia maseczek!

Już od dziś obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące obowiązku zasłaniania ust i nosa. Zapis, który opublikowano w środę 2 grudnia w Dzienniku Ustaw, to ogromna ulga dla tysięcy Polaków. Gdzie nie będziemy musieli nosić maseczki? Nowelizacja zakłada jedną, zasadniczą zmianę.

Koronawirus w Polsce. Rząd zmienia decyzję w sprawie noszenia maseczek

Zasłanianie ust i nosa to jedna z głównych pięciu zasad bezpieczeństwa w walce z epidemią koronawirusa. Maseczki cz przyłbice stały się więc naszym nieodłącznym atrybutem w przestrzeni publicznej, a od 28 listopada były one obowiązkowe również w pracy. Jak się okazuje, to właśnie w tej kwestii rząd postanowił wprowadzić ogromną zmianę, która weszła w życie wraz z dniem dzisiejszym.

Zakłada się zmianę przepisu, który nakazywał zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Powyższe rozwiązanie było zbyt daleko idące, w związku z czym zmodyfikowano je tak, by pracodawca decydował w tym zakresie - przekazano w uzasadnieniu nowego rozporządzenia.

Tym samym od 2 grudnia o tym, czy w pomieszczeniach służbowych należy nosić maseczki czy nie decyduje pracodawca. Jak przekazuje Radio Zet, z obowiązku zasłaniania nosa i ust zostały zwolnione również osoby wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach administracji publicznej, kultu religijnego, oświaty i szkolnictwa wyższego, opieki zdrowotnej, społecznej czy socjalnej, kultury, wymiaru sprawiedliwości, obsługi bankowej, gastronomii, handlu, usług, a nawet turystyki, sportu, obsługi pasażerów - chyba, że zarządzający budynkiem zadecyduje inaczej. Wyjątek dotyczy również osób, które bezpośrednio obsługują klientów i interesantów.

Ministerstwo Zdrowia 2 grudnia poinformowało o kolejnych, nowych i potwierdzonych 13855 przypadkach zakażenia koronawirusem. W dniu dzisiejszym weszła w życie również bardzo ważna zamiana dotycząca obowiązku noszenia maseczek w zakładach pracy.

East News

Do tej pory w Polsce od początku trwania epidemii koronawirusa odnotowano 1013747 przypadków zakażeń.