Uczniowie jednak nie wrócą do szkół po feriach zimowych?! Wypowiedź premiera załamie rodziców

Od 9 listopada decyzją rządu uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych przeszli na nauczanie zdalne. Wstępnie nowy przepis obowiązywał do 28 listopada, następnie został on przedłużony do 3 stycznia i pojawiła się nadzieja, że już po feriach zimowych, które w 2021 roku odbędą się dla wszystkich województw w tym samym terminie, uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego lub mieszanego. Jednak ostatnia wypowiedź Mateusza Morawieckiego wskazuje na to, że data ta może zostać jeszcze odłożona w czasie.

Koronawirus w Polsce. Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

W środę 2 grudnia, premier Mateusz Morawiecki podczas sesji Q&A, czyli pytań i odpowiedzi, na Facebooku, poruszył zagadnienia, które najbardziej nurtują Polaków. Prezes Rady Ministrów odniósł się między innymi do powrotu uczniów do nauki stacjonarnej, niestety, w tej kwestii nie miał dla słuchaczy dobrych wiadomości. Choć wielu miało nadzieję, że po dwutygodniowej przerwie od nauki, która w 2021 roku będzie trwać od 4 do 17 stycznia, dzieci stopniowo zaczną wracać do szkół, wszystko wskazuje na to, że rodzice muszą przygotować się na ewentualność kontynuowania nauki w domu.

Bardzo chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale niestety, być może trzeba będzie z tym poczekać do ostatniej dekady stycznia, a może nawet później. Dziś nie podejmuję się podjąć takiej decyzji - mówił Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił, na decyzję rządu o powrocie dzieci do szkół będą składały się takie czynniki jak sytuacja epidemiologiczna, dystrybucja szczepionek na koronawirusa oraz odpowiedzialność społeczna. Niestety, w ocenie premiera, na dzień dzisiejszy jest jeszcze za wcześnie, by składać obietnice.

Musimy wiedzieć jaki będzie stan zakażeń, jaki będzie stan dystrybucji szczepionek, a to dopiero koniec grudnia i styczeń pokażą. Musimy też zobaczyć, czy Polacy zachowują się w sposób odpowiedzialny i zdyscyplinowany - wyjaśnił.

Decyzją rządu do 3 stycznia 2021 roku, nauczanie zdalne obowiązuje uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego.

East News

Jak przekazał premier Mateusz Morawiecki, na chwilę obecną jest jeszcze zbyt wcześnie by składać tak ważne deklaracje. Nie wykluczył, że uczniowie wrócą do zajęć stacjonarnych dopiero w ostatniej dekadzie stycznia, lub nawet jeszcze później.