Po ogromnym sukcesie „The Voice of Poland” pojawił się format dla dzieci. „The Voice Kids” okazało się prawdziwym hitem, a Roksana Węgiel, która wygrała jedną z edycji robi ogromną karierę. Teraz przyszedł czas na edycję dla seniorów! Już od jakiegoś czasu słychać było o giełdzie nazwisk do składu jurorskiego. Nie było też wiadomo, kto miałby poprowadzić edycję dla emerytów. Tu najczęściej padało jednak nazwisko Marty Manowskiej, która ma już ogromne doświadczenie jako prowadząca programy „Rolnik szuka żony” czy „Sanatorium miłości”. Tomasz Kammel ujawnił ostateczny skład jury „The Voice Senior” i zdradził. Kto poprowadzi pierwszą edycję programu! Nie obyło się bez niespodzianek...

Jury "The Voice Senior"!

Pierwszą edycję "The Voice Senior" poprowadzi Marta Manowska i Tomasz Kammel. Tu obyło się bez niespodzianek, bo te dwa nazwiska były najczęściej typowane. Jednak, jeśli chodzi skład jury - tu niektóre nazwiska wywołały spore zaskoczenie. Okazuje się, że w fotelach jurorskich zasiądą: Alicja Majewska, Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny oraz Marek Piekarczyk. Tomasz Kammel pod opublikowanym zdjęciem z trenerami "The Voice Senior" napisał:

@voiceofpoland#voicesenior Oto nasza ekipa trenersko prowadząca. Będziecie ogladać czadowych wokalistow 60plus? Juz Wam mogę zdradzić, naprawdę mocna ekipa uhhh! - napisał Tomasz Kammel na Instagramie

Jak Internauci zareagowali na ekipę trenerów "The Voice Senior"?

Pod zdjęciem składu trenerów pojawiło się mnóstwo komentarzy. Okazuje się, że fani są zachwyceni i już nie mogą się doczekać programu, który pojawi się już w jesiennej ramówce:

Super skład! ❤️ Zapowiada się ciekawie. Będę oglądać ???????? Jaki piekny sklad! Niepokoję się tylko o fakt, ze Andrzej w moim wieku i tak szybko do seniorów wskoczył ???? Myślę, że to będzie wspaniały voice???? Wow???????? mega ????

Jedynie spore zaskoczenie wywołała obecność Andrzeja Piasecznego, który jako jedyny wśród jurorów nie jest seniorem. Podoba Wam się ekipa trenerska "The Voice Senior"?

