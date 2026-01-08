Krzysztof Skiba, znany muzyk i publicysta, w emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych ostro skomentował coroczne ataki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jej założyciela, Jerzego Owsiaka. Artysta zarzucił prawicowym środowiskom prowadzenie "masowej akcji opluwania", która według niego ma miejsce corocznie. Docenił działalność Owsiaka, a także ostro uderzył w konkretne nazwiska krytykujących go osób.

Krzysztof Skiba murem za WOŚP

Krzysztof Skiba podzielił się w swoich mediach społecznościowym emocjonalnym wpisem broniącym WOŚP i krytykującym przeciwników charytatywnej akcji.

Jak co roku, od wielu już lat rozpoczyna się akcja opluwania WOŚP i Jurka Owsiaka. Wolontariusze prawicy w całym kraju, mobilizują swe siły, by przeszkodzić w tej zbiórce charytatywnej. Jest to (co warto podkreślić) największa i jedyna taka na świecie akcja przeciwko akcji charytatywnej. napisał muzyk

Krzysztof bez wahania uderzył bezpośrednio w krytykujących i wymienił z nazwiska osoby, które jego zdaniem są odpowiedzialne za kierowanie akcjami sprzeciwiającymi się corocznej zbiórce. Wśród „dyrygentów akcji” wskazał Tomasza Sakiewicza, Rafała Ziemkiewicza, Łukasza Warzechę oraz Konrada Berkowicza. Stwierdził też, że paradoksalnie tego typu działania tylko motywują zwolenników WOŚP do działania.

Kościół i ksiądz Januszkiewicz pod ostrzałem Skiby

Skiba w swoim wpisie nie oszczędził również duchownych. Szczególną uwagę poświęcił księdzu Marcinowi Januszkiewiczowi, który wcześniej publicznie skrytykował jedną z sieci stacji benzynowych za wspieranie WOŚP poprzez sprzedaż kawy. Duchowny uznał, że każda złotówka przekazana Orkiestrze narusza wolność sumienia. Muzyk skrytykował duchownego za hipokryzję i zasugerował, że skoro duchowieństwo bez oporów korzysta z pieniędzy podatników, to ich sprzeciw wobec wsparcia akcji charytatywnej jest niezrozumiały.

Skoro uświęcone przez Boga gardziołko z trudem przełyka kawkę, która pomaga w zakupie sprzętu medycznego dla Polaków, to może niech właściciel czarnej sukienki z termosem sobie podróżuje? wprost skomentował sytuację Skiba

W dalszej części swojego wpisu Krzysztof Skiba przypomniał swoim czytelnikom o Funduszu Kościelnym, który każdego roku przekazuje Kościołowi katolickiemu około 270 mln zł z budżetu państwa. Muzyk zaznaczył, że te środki pochodzą z podatków wszystkich obywateli, niezależnie od ich wyznania czy światopoglądu.

To kasa państwowa z naszych podatków, która co roku bulona jest na Kościół wprost napisał Skiba

Dodał także, że łączna suma przekazana Kościołowi przez państwo w ciągu trzech ostatnich lat wyniosła 16,5 mld zł. W jego ocenie, taka skala wsparcia finansowego stoi w sprzeczności z postawą niektórych duchownych wobec inicjatyw społecznych i charytatywnych, w tym wobec wspierania WOŚP.

