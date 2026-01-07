Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już od ponad trzech dekad jednoczy Polaków wokół idei pomagania. Każdego roku miliony osób zadają to samo pytanie: kiedy odbędzie się finał WOŚP? Nic dziwnego, ponieważ to jedno z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych wydarzeń charytatywnych w kraju, które łączy zbiórkę pieniędzy z koncertami, licytacjami i ogromnymi emocjami. W 2026 roku Orkiestra ponownie zagra z pełną mocą.

Kiedy odbędzie się Finał WOŚP 2026?

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na ostatnią niedzielę stycznia, czyli 25 stycznia 2026 roku. Tego dnia w setkach miejscowości w Polsce oraz poza jej granicami odbędą się wydarzenia organizowane przez lokalne sztaby. Tradycyjnie nie zabraknie kwestujących wolontariuszy, koncertów plenerowych, występów artystycznych oraz licytacji, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem internautów.

WOŚP to nie tylko jednodniowa zbiórka - przygotowania do finału trwają wiele tygodni, a możliwość wsparcia fundacji pojawia się także przed i po dniu finału, m.in. poprzez aukcje internetowe i wpłaty online.

Cel 34. Finału i jak można pomóc

Każdy finał WOŚP ma jasno określony cel medyczny. W 2026 roku zbiórka prowadzona jest na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu, który trafi do szpitali i placówek medycznych w całej Polsce.

Pomóc może każdy - wrzucając datek do puszki wolontariusza, biorąc udział w licytacjach, organizując własne wydarzenie w ramach sztabu lub wspierając WOŚP online. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka pieniędzy, ale przede wszystkim wyjątkowa akcja społeczna, która od lat łączy miliony ludzi wokół idei pomagania.

WOŚP 2026 - kto wystąpi w Warszawie

Koncert finałowy WOŚP odbędzie się w niedzielę 25 stycznia 2026 roku na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Muzyczne granie rozpocznie się o godzinie 14:00, a jako pierwsza na scenie pojawi się Lanberry. Następnie wystąpią kolejno: Łydka Grubasa (14:40), Igo (15:20), Nocny Kochanek (16:00), LemON (16:40) oraz LOR (17:20). O godzinie 18:00 publiczność rozgrzeje Happysad, po nim zagra Dżem (18:40), Ich Troje (19:25) i Myslovitz (20:15). Wieczór zakończą koncerty Hel’enine Oči (20:50) oraz Tabu (21:30).

Nieodłącznym elementem każdego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie również „Światełko do nieba”, zaplanowane na godzinę 20:00. Ten wyjątkowy moment co roku symbolicznie rozświetla niebo nad wieloma polskimi miastami i jest wyrazem dobra, solidarności oraz wspólnego pomagania.

Jurek Owsiak zapowiada zmiany

Pod koniec ubiegłego roku Jurek Owsiak w rozmowie z PAP powiedział:

Orkiestra przechodzi na nowy styl pracy zmierzający do usamodzielnienia się zespołu. Staram się już jak najmniej wtrącać w bieżące prace. Po ostatnich atakach hejterskich nie przychodziłem do fundacji przez ponad tydzień.

Pierwszy raz powiem JA, bo zawsze mówiłem 'my robimy'. A więc: ja swoje zrobiłem. I jestem z tego wszystkiego mega dumny. Pozostanę prezesem zarządu WOŚP - to funkcja, którą będę pełnić do śmierci. Ale zamierzam zmienić swój sposób obecności w fundacji. Nie chcę być dla zespołu upierdliwym, zgrzybiałym gościem przygniecionym zmartwieniami. Będę dalej biegać na finałach i wchodzić na scenę festiwalu Pol’and’Rock, a jednocześnie chcę, by to inni w fundacji podejmowali decyzje. Mam zamiar funkcjonować niekolizyjnie - podsumował Owsiak.

