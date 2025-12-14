Karol Nawrocki WOŚP – odpowiedź Kancelarii wywołuje konsternację

Redakcja portalu Gazeta.pl zwróciła się do Kancelarii Prezydenta RP z pytaniem, czy Karol Nawrocki planuje wesprzeć 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pytanie to wywołało niemałe poruszenie w przestrzeni publicznej, ponieważ kwestia zaangażowania głowy państwa w jedną z największych inicjatyw charytatywnych w Polsce zawsze budzi duże zainteresowanie społeczne.

Zaskakująca odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP na pytanie o WOŚP

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP była jednoznaczna, lecz zaskoczyła wielu. Przedstawiciele urzędu odpowiedzieli w dość wymijający sposób.

Informacja, o którą Pan pyta, pozostaje poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej. (...) Nie jest informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły czytamy.

Tym samym Kancelaria uznała, że pytanie o planowany udział prezydenta Karola Nawrockiego w WOŚP 2025 nie mieści się w granicach obowiązującego prawa o dostępie do informacji publicznej. Brak jednoznacznej deklaracji wzbudził konsternację wśród opinii publicznej. Internauci wyrażają zdumienie, że w tak oczywistej i społecznie ważnej sprawie nie padła jasna odpowiedź.

Karol Nawrocki wcześniej wspierał inne inicjatywy społeczne

Choć prezydent nie zadeklarował dotychczas udziału w WOŚP 2025, wiadomo, że Karol Nawrocki w przeszłości angażował się w pomoc charytatywną w innych formach. Szczególnie aktywnie wspierał inicjatywy takie jak Caritas i Szlachetna Paczka. W ramach tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki para prezydencka objęła opieką sześcioosobową rodzinę, której przekazano między innymi opał oraz sprzęt AGD.

Para Prezydencka przekazała rodzinie opał, który w okresie zimowym pozwoli ogrzać dom czytamy.

To kolejne zaskoczenie w ostatnim czasie. Warto przypomnieć, że Karol Nawrocki zerwał z tradycją poprzedników w okresie świąt.

Andrzej Duda i jego żona wspierali WOŚP

W 2025 roku byli prezydencka para – Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda – wsparli 34. Finał WOŚP, przekazując przedmioty na licytację. Były Prezydent RP ofiarował eleganckie spinki do mankietów z atelier Kamilli Rohn – polskiej artystki jubilerki. Była Pierwsza Dama przekazała komplet wizytowy złożony z jedwabnej sukni i żakardowego płaszczyka z atelier Eli Piorun. Ten gest spotkał się z dużym uznaniem społecznym i medialnym.

Zwycięzca licytacji otrzymał nie tylko elegancki zestaw ubrań, ale także osobiste podziękowania od Agaty Kornhauser-Dudy, co pokazuje, jak duże znaczenie miało dla niej wsparcie inicjatywy Jurka Owsiaka.

Taka postawa byłych głów państwa tylko podsyca społeczne oczekiwania wobec obecnego Prezydenta RP. Wobec zaangażowania poprzedników, milczenie Kancelarii Karola Nawrockiego może być interpretowane jako niechęć do wsparcia WOŚP lub unikanie deklaracji w tej sprawie.

