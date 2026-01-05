WOŚP, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat jest jedną z jedna z największych i najbardziej znanych organizacji charytatywnych w Polsce, założona w 1993 roku przez Jerzego Owsiaka. Co roku WOŚP organizuje finał, podczas którego zbierane są pieniądze głównie na zakup sprzętu medycznego dla szpitali. W 2025 roku, 70% Polaków zadeklarowało wsparcie dla WOŚP, jednak wciąż znajduje się spore grono krytyków całej organizacji oraz jej założyciela - Jurka Owsiaka. Tym razem, w ogniu krytyki stanęła zanana dziennikarka Anna Popek, która bez skrupułów opublikowała wymowny wpis na platformie X.

Grafika i wpis Anny Popek. "Nie wspieram Jurka Owsiaka"

Anna Popek opublikowała na swoim profilu na platformie X jasne sformułowanie mające na celu podkreślić jej stosunek do całej akcji WOŚP. Dziennikarka napisała konkretnie.

Nie wspieram Jurka Owsiaka napisała Anna Popek.

Ku zaskoczeniu internautów, wpis zniknął szybciej niż się pojawił. Mimo tego, po sieci zaczęły krążyć zrzuty ekranu grafiki opublikowanej przez dziennikarkę. Teraz nadszedł czas na wytłumaczenie tego zachowania. W rozmowie z Faktem, Anna Popek w końcu zabrała głos i wyjaśniła, dlaczego tak nagle zdecydowała się na usunięcie publikacji.

Usunęłam zdjęcie, bo jednak chcę rozpocząć Nowy Rok z dobrym nastawieniem do ludzi i ich inicjatyw. 'Nie' to negacja, a ja szukam słonecznej strony życia. Pozdrawiam serdecznie wyjaśniła w rozmowie z Faktem.

Kiedy odbędzie się finał WOŚP 2026?

Tegoroczny 34. Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 25 stycznia 2026 roku. W tym roku Orkiestra zagra "dla zdrowia brzuchów naszych dzieci", czyli wsparcia diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Wolontariusze będą zbierać datki do puszek w każdym mieście oraz rozdawać wspierającym naklejki w kształcie czerwonych serc.

W zeszłym roku finał WOŚP pobił rekord zbiórki. Zebrano rekordową kwotę 178 531 625 złotych. Wszystkie środki zostały przeznaczone na wsparcie hematologii i onkologii dziecięcej. W tym roku być może uda się zdobyć nowy rekord.

Zobacz także: