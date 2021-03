Skandaliczne zachowanie Anny Lewandowskiej! Gwiazda dostała za nie surową karę...

Na co dzień jest oazą spokoju i podobno bardzo trudno wyprowadzić ją z równowagi. Ale okazuje się, że nie zawsze tak było. O kim mowa? O Annie Lewandowskiej! Żona Roberta Lewandowskiego była ostatnio gościem słynnej już "Domówki u Dowborów", którą na Instagramie prowadzą Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Podczas transmisji live Ania zdradziła, że kiedyś dopuściła się aktu wandalizmu i została za to surowo ukarana. Co takiego zrobiła Lewandowska?

Anna Lewandowska ukarana za huligański wybryk

Podczas spotkania on-line z Dowborami Anna Lewandowska opowiadała m.in. o swoim życiu w Niemczech. Oczywiście nie zabrakło też pytań o jej dwie córeczki: Klarę i Laurę. Okazuje się, że starsza z dziewczynek chodzi do przedszkola w Monachium i uczy się aż trzech języków! Internauci byli ciekawi, jak wyglądało życie Ani, kiedy jeszcze nie znała swojego męża. W komentarzach pytali ją m.in. o pierwszą pracę i zarobki. Lewandowska chętnie wróciła do tych wspomnień przy okazji wyjawiając długo skrywaną tajemnicę. Jaką?

Okazuje się, że w domu Ani się nie przelewało, więc trenerka w wolnych chwilach dorabiała, by pomóc swojej mamie.

"Pracowałam jako trener, podopieczna trenera prowadzącego treningi z dziećmi, ponieważ u nas w domu się nie przelewało. Pamiętam, że pierwszą wypłatę oddałam mamie i bratu. Sobie kupiłam bluzę – białą w różowe paski, w sklepie Butik", wspominała Anna.

Przy tej okazji Joanna Koroniewska też nawiązała do swojej pierwszej pracy – aktorka dorabiała sobie sprzątając. To wyznanie skłoniło Lewandowską do wyjawienia pewnego sekretu...

"Jeśli chodzi o sprzątanie, musiałam sprzątać w szkole. I to za karę!", wyznała Lewandowska.

Co takiego zrobiła? Okazuje się, że gwiazda sprawdzała w szkole moc swoich ciosów karate. Skutecznie!

"Wykopałam drzwi! Z framugą! To było w gimnazjum", przyznała z uśmiechem Ania.

Na ripostę Macieja Dowbora dotycząca tego wyznania, nie trzeba było czekać długo.

"Dziewczyna ma dobre pier… nięcie!", skwitował wybryk Lewej Maciej Dowbor.

Anna Lewandowska była gościem Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora podczas instagramowej "Domówki u Dowborów.

Anna Lewandowska zdradziła sekrety życia małżeńskiego z Robertem Lewandowskim. Opowiedziała też o macierzyństwie.

Anna Lewandowska w przeszłości zawodowo trenowała karate. Zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata.