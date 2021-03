Klara Lewandowska uczy się trzech języków! Anna Lewandowska zdradziła zainteresowania córki

Anna Lewandowska była gościem na słynnej już "Domówce" u Joanny i Macieja Dowborów. Gwiazda poruszyła wiele tematów dotyczących życia prywatnego, diety, treningów i padły też pytania na temat jej córek. Trenerka zdradziła, że jej starsza córka uczy się języków i wyjaśniła na jakiej zasadzie to się odbywa! Klara Lewandowska mówi już w trzech językach?

Klara Lewandowska uczy się trzech języków!

Anna Lewandowska już jakiś czas temu zdradziła, że Klara Lewandowska chodzi do przedszkola w Niemczech, gdzie para na co dzień mieszka z racji tego, że Robert Lewandowski jest zawodnikiem Bayernu Monachium. To sprawia, że Klara i Laura już od dziecka mają styczność z dwoma językami. W domu rodzice rozmawiają z nimi po polsku, z kolei w przedszkolu Klara rozmawia po niemiecku i uczy się też angielskiego. Jakiś czas temu Anna Lewandowska publikowała na Instagramie relacje z zajęć Klary, które odbywały się online.

Już na początku "Domówki" Maciej Dowbor poruszył temat Klary Lewandowskiej i zapytał wprost, czy para rozmawia z dziećmi w domu po polsku:

Domyślam się, że rozmawiacie po polsku, ale Klara po niemiecku umie już coś? – zapytał wprost Maciej Dowbor

Anna Lewandowska szybko odpowiedziała i przyznała, że Klara faktycznie na co dzień ma styczność z dwoma językami, ale uczy się też trzeciego!

Tak, po angielsku też, po niemiecku. Uczy się! Uczy się, ale mówi bo chodzi do przedszkola

Maciej Dowbor zdradził, że sam jako dziecko mieszkał w Niemczech i w bardzo krótkim czasie udało mu się nauczyć języka. Jak wiadomo dzieci bardzo szybko przyswajają wiedzę i Klara już za kilka lat będzie biegle mówiła w trzech językach. Brawo!

Anna Lewandowska stara się poświęcić córkom mnóstwo czasu.

