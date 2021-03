Szczęśliwy Robert Lewandowski pokazał twarz młodszej córeczki! Laura to już duża dziewczynka

Robert Lewandowski znów ma powody do świętowania. W sobotę został bohaterem tzw. klassikera, czyli jednego z najważniejszych meczów w sezonie. Niedzielne przedpołudnie odprężony "Lewy" spędził z rodziną. I, jak widać na zdjęciu które zamieścił, świetnie się bawił w towarzystwie córek.

Dzięki fotce dowiedzieliśmy się też, jak wygląda z profilu coraz większa już młodsza córka słynnej pary. Zobaczcie sami!

Zobacz też: Anna Lewandowska pokazała twarz Laury i Klary. Zaskakujące zdjęcie córek!

Robert Lewandowski pokazał twarz Laury

Mianem klassikera określa się każde spotkanie Bayernu Monachium, czyli drużyny Roberta z Borussią Dortmund (gdzie Robert grał wcześniej). Oba zespoły należą do najbardziej utytułowanych w Niemczech, nic dziwnego, że kibice śledzą ich rywalizację z zapartym tchem.

W sobotę, mimo początkowej przewagi dwóch bramek dla Borussii, Bayern wygrał całe spotkanie 4:2, a Robert Lewandowski zaliczył tzw. hat tricka, strzelając trzy bramki. I właśnie do hat tricka nawiązał rodzinnym zdjęciem, które pokazał w niedzielę. Widzimy na nim uśmiechniętego i odprężonego piłkarza, na którym leżą dwie córki - starsza Klara i młodsza Laura.

Sunday Hat-trick 🤣😍 - napisał Robert.

Zdjęcie natychmiast skradło serca kibicom Roberta, tym bardziej, że widać na nim twarz Laury! Jak można zobaczyć, to już duża dziewczynka. Nic dziwnego, właśnie skończyła 10 miesięcy.

Jak myślicie, jest bardziej podobna do mamy, czy do taty?

Ania i Robert Lewandowscy w wywiadach wiele razy podkreślali, że chcą chronić wizerunek dzieci i to one same zdecydują kiedyś, czy chcą pokazywać swoje twarze. Coraz częściej jednak córki pary pojawiają się w mediach społecznościowych, a czasem można zobaczyć fragmenty ich buziek. Na zdjęciu Roberta Laura jest widoczna całkiem dobrze.

Wcześniej mogliśmy zobaczyć również Klarę.