Media obiegła kolejna smutna informacja. Nie żyje Shelley Duvall, niezapomniana artystka i niekwestionowana gwiazda Hollywood. Przykre wieści o śmierci potwierdził jej życiowy partner. Gwiazda "Lśnienia" miała 75 lat. Jej życie nie było łatwe.

Shelley Duvall zaledwie kilka dni temu świętowała swoje 75. urodziny, które wypadały 7 lipca. Dziś, Dan Gilroy - życiowy partner aktorki przekazał smutne wieści o jej śmierci.

Ukochany gwiazdy, przekazał, że Shelley Duvall zmarła we śnie w swoim domu w Teksasie. Przyczyną śmierci były komplikacje związane z cukrzycą. Shelley Duvall kilka lat temu na dobre wycofała się z medialnego życia. Jej ukochany trwał z nią do samego końca. Jej śmierć opłakują fani z całego świata.

W karierze Shelley Duvall olbrzymie piętno odegrała rola Wendy Torrance w "Lśnieniu" Stanleya Kubricka na podstawie powieści Stephena Kinga. Tę kreację przypłaciła swoim zdrowiem. W głośnych wywiadach mówiła:

Shelley Duvall na planie doprowadzała się do stanu histerii. Jack Nicholson, wcielający się w rolę obłąkanego Jacka Torrance'a, wspominał, że była w takim stanie, że włosy wypadały jej garściami. "Lśnienie" na zawsze zapisało się w historii światowego kina, a sama Duvall w swojej książce wspominała ten czas słowami:

