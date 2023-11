Patrycja Widera nie żyje - te smutne doniesienia trafiły do mediów w środę, 8 listopada. 24-latka niedawno trafiła do szpitala, a teraz potwierdziły się tragiczne doniesienia o śmierci młodej gwiazdy TVN. Co wiadomo o przyczynach tego dramatu?

24-letnia gwiazda TVN zmarła nagle

8 listopada zmarła Patrycja Widera - znana między innymi z serialu "Szkoła" czy "Pułapka". Informację potwierdził TikToker Sebastian Kowalczyk po zgodzie mamy zmarłej influencerki. Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 24-latki, jednak kilka dni temu Patrycja Widera trafiła na szpitalny oddział i pisała wprost, że zmaga się z ciężką chorobą.

Nie wiedziałam, że to, co się ze mną dzieje, jest na tyle poważne, że chwilkę już byłam z aniołkami i że tyle osób naprawdę zareaguje jakoś. Zresztą nieważne, jestem bardzo chora, tak w skrócie, i już do końca życia mam troszkę przerąbane. Ale damy radę mordeczki - pisała Patrycja Widera zaledwie kilka dni temu.

Gdy potwierdziły się tragiczne doniesienia, fani licznie składali kondolencje w komentarzach pod ostatnimi wpisami 24-latki. Internauci wprost nie mogą uwierzyć, że doszło do takiej tragedii.

Będzie mi ciebie bardzo brakowało. Po prostu nie wierzę

Zapamiętamy Cię, kochana

Żegnaj...

Przed śmiercią Patrycja Widera była aktywna w mediach społecznościowych i pisała o swojej chorobie. Nie wiadomo jednak dokładnie, z jakim schorzeniem była związana śmierć 24-letniej TikTokerki. Rodzinie i bliskim Patrycji Widery składamy głębokie wyrazy współczucia.

