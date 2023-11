Selena Gomez wciąż nie może zapomnieć o Justinie Bieberze! Wokalistka rozstała się z Kanadyjczykiem kilka miesięcy temu, jednak wszystko wskazuje na to, że bardzo tęskni za ukochanym. Ostatnio na swoim Instagramie pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że kilka dni wcześniej Justina również wzięło na wspominki i podobne fotki z czasów szkolnych wylądowały u niego na profilu. Selena Gomez może nie obserwuje konta Justina publicznie, jednak najpewniej podgląda, co u niego słychać. Czy gwiazda powinna już dać sobie spokój z mężem Hailey Baldwin?

Selena nie zapomniała o Justinie?

Selena Gomez i Justin Bieber byli jedną z popularniejszych par w Hollywood. Gwiazdy zaczęły się ze sobą spotykać będąc nastolatkami. Niestety, jak to w młodym wieku bywa, często zdarzały im się kłótnie, które kończyły się rozstaniem. Artyści szybko przebaczali sobie i próbowali na nowo stworzyć związek. Niestety, w pewnym momencie miarka się przebrała i związek pary ostatecznie się zakończył.

Justin Bieber szybko pozbierał się po rozstaniu i zaczął spotykać się m.in. z Hailey Baldwin, którą po kilku miesiącach związku poprosił o rękę. Modelka zgodziła się wyjść za mąż za Kanadyjczyka. Małżeństwo Justina po kilku miesiącach związku z nową partnerką było wielkim ciosem dla Seleny Gomez. Na wieść o ślubie ukochanego Selena trafiła do szpitala psychiatrycznego. Oficjalne mówi się, że z powodów zdrowotnych, jednak spora część fanów uważa, że gwiazda Disneya załamała się po stracie.

W ciągu blisko 1,5 roku Justin i Hailey dwukrotnie stanęli na ślubnym kobiercu. Para najpierw wzięła ślub cywilny. a na początku października 2019 roku przysięgła sobie miłość przed Bogiem. Zdjęcia z uroczystości gwiazd trafiły do sieci. Selena odpowiedziała na nie publikując u siebie zdjęcie, na którym płacze!

- Ja, cały czas - podpisała fotkę, na której płacze Gomez.

Podobno gwiazda wie, że lepiej jej bez Kanadyjczyka, jednak ostatnie zdjęcie na Instagramie zdradza, że Selena wciąż śledzi jego ruchy w mediach społecznościowych. Ostatnio 25-latek pochwalił się w sieci zdjęciami z dzieciństwa, na co Selena Gomez również takie umieściła! Czy piosenkarka zrobiła to pod wpływem wokalisty? Niestety, ale wiele na to wskazuje...

Czy Selena Gomez powinna już dać sobie spokój i zapomnieć o Justinie? Trzymamy za nią kciuki. Z pewnością gdzieś za rogiem i na nią czeka ukochany!

Selena Gomez jako dziecko.

Justin Bieber w szkole podstawowej.

Selena nie może zapomnieć o Bieberze.

