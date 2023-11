W miniony poniedziałek Justin i Hailey Bieber wzięli drugi ślub. Poprzednia ceremonia, która odbyła się rok temu, była utrzymana w tajemnicy i odbyła się wyłącznie w urzędzie stanu cywilnego. Tym razem Justin i Hailey, którzy są bardzo wierzący, przysięgali sobie miłość i wierność przed kościelnym ołtarzem, a także świętowali wraz z rodziną i przyjaciółmi na hucznym weselu. Można było podejrzewać, że ta informacja wytrąci z równowagi Selenę Gomez, byłą dziewczynę Justina Biebera, która jego pierwszy ślub zniosła fatalnie - z załamaniem nerwowym trafiła do szpitala psychiatrycznego. Teraz wiemy, jak czuje się po kolejnej ceremonii swojego eks!

Selena Gomez załamała się po drugim ślubie Justina Biebera?

Selena Gomez ma za sobą bardzo ciężkie chwile, więc można się domyślać, że nie przyjęła z radością nowych informacji o kolejnym ślubie Justina Biebera. Jeśli nawet tak było, to gwiazda nie dała tego po sobie poznać. Wokalistka ani słowem nie odniosła się do ślubu swojego byłego, za to zaledwie kilka godzin po tym, jak Justin i Hailey stanęli na ślubnym kobiercu, postanowiła poruszyć ważny temat na swoim profilu na Instagramie. Opublikowała bowiem fragment swojego eseju dla magazynu "Time", który dotyczy kryzysu migracyjnego.

Selena Gomez zamiast na rozpaczy, wolała skupić się na polityce. Gwiazda zaangażowała się bowiem w promocję dokumentu, który niedługo trafi Netflix "Living Undocumented". Selena Gomez przyznała, że sama pochodzi z rodziny imigrantów, więc dla niej jest to niezwykle istotny temat. W latach 70. jej ciotka nielegalnie przekroczyła granicę Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, a za nią dołączyli dziadkowie Seleny. Rodzice gwiazdy urodzili się już w Stanach. Teraz Selena Gomez chce pomóc ludziom, którzy - tak jak ona kiedyś - są uważni za nielegalnych imigrantów.

Myślicie, że Selena Gomez skupiła swoją uwagę na temacie migracji, by nie myśleć o ślubie Justina?

Selena Gomez nie daje po sobie znać, czy załamała ją wiadomość o drugim ślubie Justina

Selena Gomez woli się skupiać na ważnych sprawach

