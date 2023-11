Jak dziś czuje się Selena Gomez? To pytanie zadają sobie fani gwiazdy, którzy ciągle martwią się o nią. Media informowały, że artystka załamała się na wiadomość o ślubie Justina Biebera i Hailey Baldwin. Od tego wydarzenia minęło już kilka miesięcy, ale czy gwiazda zapomniała już o Kanadyjczyku?

Najnowsze zdjęcia, jakie trafiły do sieci pomogą wam poznać prawdę. W jakim stanie jest Selena?

Rozstanie Seleny Gomez i Justina Biebera było sporym zaskoczeniem. Para przez wiele lat próbowała wspólnie ułożyć sobie życie. Niestety, nie potrafili się ze sobą porozumieć i finalnie zakończyli relację i każde z nich poszło w swoją stronę.

Gdy Justin ożenił się z Hailey Baldwin, Selena trafiła do szpitala po załamaniu nerwowym, które przeszła. Do kłopotów zdrowotnych piosenkarki przyczyniło się zresztą nie tylko rozstanie - warto przypomnieć, że Selena jest po transplantacji nerki i musi bardzo uważać na swoje zdrowie. Piosenkarka na wiele miesięcy zniknęła z social mediów, dopiero niedawno na nie wróciła...

Gdy Selena walczyła o zdrowie w szpitalu, Justin układał sobie życie z Hailey Baldwin. Małżeństwo wystąpiło na okładce magazynu "Vogue", a w sieci nie brakowało ich wspólnych zdjęć, pokazujących małżeńską sielankę.

Związek pary, ponoć jest idealny wyłącznie w Internecie. Mówi się, że Kanadyjczyk zmaga się z podobnymi problemami, co jego poprzednia dziewczyna! Sam po krótce wspomniał o nich na Instagramie.

Cały czas walczę. Czuję, że jestem daleko od samego siebie, czuję się dziwnie... Zawsze dochodzę do siebie, więc bez obaw. Chcę po prostu zwrócić się do was i poprosić: módlcie się za mnie. Bóg jest wierny, a modlitwy naprawdę działają - napisał Justin Bieber do swoich fanów.