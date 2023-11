Do niedawna wydawało się, że między Seleną Gomez a Justinem Bieberem już nigdy nic się nie wydarzy. W końcu ich burzliwa relacja zakończyła się wyjątkowo gwałtownie - Justin związał się z Hailey Baldwin i błyskawicznie się jej oświadczył. Gdy jeszcze mogło się wydawać, że wokalista chce wzbudzić zazdrość w Selenie, on... wziął ślub z modelką, przekreślając tym samym przyszłość z Seleną.

Gwiazda trafiła do szpitala, gdzie spędziła kilka tygodni. Selena Gomez była na skraju załamania nerwowego, ale co ciekawe, Justin Bieber również. Nie jest już bowiem tajemnicą, że wokalista od miesięcy zmaga się z depresją. Teraz okazuje się, że być może lekarstwa na swoje problemy szuka w ramionach Seleny!

Justin Bieber spotkał się z Seleną

"In Touch Weekly" informuje, że Selena Gomez po wyjściu ze szpitala początkowo unikała kontaktu z Bieberem. Nikogo nie powinno to dziwić, w końcu dużo przez niego wycierpiała. Artystka postanowiła wrócić do formy, zaczęła dużo ćwiczyć - paparazzi nieustannie przyłapują ją na kolejnych treningach. Ponoć ćwiczenia fizyczne Gomez traktuje jak terapię i ucieczkę przed problemami. Jak się jednak okazuje, artystka długo nie wytrzymała bez swojego ukochanego. Mimo że Justin jest już żonaty, para spotkała się w tajemnicy przed wszystkimi!

Jakby tego wszystkiego było mało, Selena wciąż pisze do Justina "pełne miłości wiadomości". Myślicie, że Justin porzuci Hailey dla Seleny?

Selena Gomez nie może żyć bez Justina Biebera

Justin Bieber jest mężem Hailey Baldwin

