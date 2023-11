Wielkie kolczyki chyba nigdy nie odejdą w zapomniane! Choć nie zawsze są one wygodne, to trzeba przyznać, że zdecydowanie dodają uroku niejednej stylizacji. Hailey Bieber już dawno pokochała wielkie, złote koła. Jak się okazuje, Selena Gomez również nie potrafi bez nich żyć. Której gwieździe taki dodatek bardziej pasuje? Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Selena Gomez wróciła do show-biznesu

Selena Gomez powróciła już do show-biznesu. Gwiazda poradziła sobie z załamaniem nerwowym i niespodziewanie nagrała teledysk dla fanów. Utwór "I Can't Get Enough" w serwie YouTube w 6 dni obejrzano ponad 23 mln razy! Czy gwiazda podniosła się już po rozstaniu z Justinem Bieberem? Wszystkie znaki na niebie mówią nam, że tak!

Gomez po długiej nieobecności wróciła też na Instagrama. A na najnowszych zdjęciach widać, że piosenkarka nie może obyć się bez takiego samego dodatku, jak Hailey Bieber. Nie wiemy, która gwiazda jako pierwsza upodobała sobie wielkie, okrągłe kolczyki. Jednak Selena Gomez nie zdejmuje biżuterii nawet do... łóżka!

Ogromne koła Hailey zakłada nawet wtedy, gdy ma na sobie strój kąpielowy. Jednak to najnowsze zdjęcie Seleny Gomez robi furorę w sieci. Była dziewczyna Justina Biebera zdecydowała się na ostry, zielony makijaż. Do tego założyła mocne, złote koła.

Czy takie kolczyki pasują do każdej stylizacji? Według Baldwin i Gomez nie powinnyśmy się ograniczać!

Czy kolczyki w kształcie koła do wszystkiego pasują?

