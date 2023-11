Od kilku tygodni media i fani na całym świecie zastanawiają się nad tym, co dzieje się z Justinem Bieberem? Kanadyjczyk wyraźnie przestał o siebie dbać. Unika błysku fleszy, chowa twarz przed paparazzi. Artysta poinformował fanów o kryzysie, prosząc jednocześnie o modlitwę. Teraz, jak się dowiadujemy ,Justin może mieć ten sam problem, co Selena Gomez! Co dzieje się z muzykiem?

Justin Bieber trafi do szpitala?

Justin Bieber od lat zmaga się z wieloma uzależnieniami i depresją. Muzyk do problemów ze zdrowiem przyznał się w najnowszym wywiadzie dla magazynu "Vogue". Choć od wielu miesięcy może liczyć na wsparcie ukochanej żony Hailey Baldwin, to jak informują nas zagraniczne media, jego problemy nasiliły się właśnie po zawarciu związku małżeńskiego!

Justin ma problemy ze zdrowiem psychicznym, które przyszły do niego niczym tornado. Uciekł od muzyki w małżeństwo myśląc, że Bóg i Kościół mu pomogą, ale tak się nie stało. Bieber myślał, że Hailey go naprawi, ale ona nie potrafi. Jest teraz pod opieką lekarzy - powiedział informator RadarOnline.

Zdaniem "przyjaciela portalu" Justin mierzy się teraz z podobnymi problemami jak Selena Gomez! W ubiegłym roku wokalistka załamała się (podobno na wiadomość o ślubie Kanadyjczyka z modelką) i trafiła do szpitala psychiatrycznego. Selena miała ataki paniki, z którymi poradzili sobie dopiero medycy. Czy Justin również trafi do szpitala psychiatrycznego? Muzyk jeszcze nie podjął decyzji, czy powinien udać się do ośrodka. Na razie poprosił fanów o modlitwę.

Cały czas walczę. Czuję, że jestem daleko od samego siebie, czuję się dziwnie... Zawsze dochodzę do siebie, więc bez obaw. Chcę po prostu zwrócić się do was i poprosić: módlcie się za mnie. Bóg jest wierny, a modlitwy naprawdę działają - napisał Justin Bieber do swoich fanów.

Rzecznik prasowy nie potwierdził informacji od Radar Online. Mamy nadzieję, że lekarze pomogą Justinowi.

Czy Hailey pomoże mężowi?

