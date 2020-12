Sekrety małżeństwa z księżną Dianą pogrążyły księcia Karola. Brytyjczycy są wściekli, a książęta Kornwalii blokują komentarze

Choć zakładano, że czwarty sezon serialu „The Crown” wzbudzi emocje, chyba nikt nie spodziewał się, że aż takie. Najnowsza część produkcji Netflixa pokazuje pierwsze lata małżeństwa księcia Karola ( 72 ) z księżną Dianą, małżeństwa nieszczęśliwego z powodu uczucia młodego następcy tronu do przyjaciółki (a obecnie żony) Camilli Parker-Bowles ( 73 ). Serialowa Diana jest zagubiona, cierpi na bulimię, zabiega o miłość męża i akceptację jego rodziny. Serialowy Karol to zimny i wyrachowany drań, nie ukrywa przed żoną, że kocha inną, i robi wszystko, żeby doprowadzić do separacji. Czy tak było naprawdę? Brytyjscy fani „The Crown” są o tym przekonani. Ich wściekłość zaskoczyła rodzinę królewską, Karol i Camilla musieli nawet wyłączyć komentarze na Twitterze. A minister kultury Wielkiej Brytanii Oliver Dowden wystosował do Netflixa prośbę, by na początku serialu dodano informację, że to historia fikcyjna.

Obawiam się, że pokolenie widzów, którzy nie przeżyli tych wydarzeń, może pomylić fikcję z faktami - przekonywał.

Netflix odmówił.

Mamy pełne zaufanie, że nasi widzowie rozumieją, że jest to dzieło fikcyjne, które w dużej mierze opiera się na wydarzeniach historycznych - napisano w oświadczeniu.

Ale mleko się rozlało. Choć Karol i Camilla po śmierci Diany przez lata ciężko pracowali na sympatię poddanych, ich wizerunek znowu legł w gruzach. Bo Brytyjczycy przypomnieli sobie, że to oni są odpowiedzialni za nieszczęśliwe życie Królowej Ludzkich Serc… Karolowi i Camilli nigdy nie wróżono wspólnej przyszłości. Poznali się 50 lat temu na meczu polo.

Moja praprababka była kochanką twojego prapradziadka. Co ty na to? - powiedziała pewna siebie Camilla do nieśmiałego Karola.

Żart (zgodny zresztą z prawdą) stał się początkiem ich romansu. Królowej ten związek się nie podobał, następca tronu został więc wysłany na misję wojskową. Camilla wyszła w tym czasie za mąż za brygadiera Andrew Parkera-Bowlesa, z którym potem miała dwoje dzieci. Kochankowie oficjalnie zerwali i zostali przyjaciółmi. A Karol dostał od rodziny „polecenie”, żeby znaleźć sobie żonę. Zwrócił uwagę na 16-letnią Dianę Spencer (ponoć doradzała mu sama Camilla). Nie kochał jej, ale dziewczyna podobała się w pałacu. Ich ślub 29 lipca 1981 roku oglądało niemal miliard ludzi na całym świecie! Małżeństwo z rozsądku nie było jednak szczęśliwe. Już po kilku latach pojawiły się plotki, że Karol zdradza Dianę ze starą przyjaciółką. Wybuchł skandal, gdy dziennikarze „Daily Mirror” dotarli do zapisu rozmów, w których książę opowiadał, że chciałby się odrodzić jako majtki Camilli i zostać jej tamponem… Na ile wiernie serial Netflixa pokazuje to życie w trójkącie? Wiele scen jest zgodnych z prawdą. Księżna Diana w 1991 roku nagrała dziewięć kaset ze zwierzeniami, wspominała m.in. pierwsze spotkanie z Karolem, zaręczyny oraz najgorsze momenty swojego małżeństwa. Niektóre z nich oddano w filmie bardzo wiernie, tak jak dość zimne zaręczyny i słynny wywiad, w którym Karol na pytanie, czy jest zakochany, odpowiedział:

Miłość, cokolwiek to znaczy”.

Prawdziwa jest też historia z bransoletką, którą Karol zamówił dla Camilli (księżna nosi ją do dziś). Wygrawerowano na niej splecione inicjały G i F od przezwisk Gladys i Fred. Diana dowiedziała się o biżuterii przed ślubem. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że 15-letnie małżeństwo z księciem przypłaci bulimią i depresją. Po rozwodzie pytana przez dziennikarza BBC o powody porażki powiedziała:

Było nas troje w tym małżeństwie, więc było trochę zbyt tłoczno.

Co dalej? Karol i Camilla pobrali się dopiero w 2005 roku, siedem lat po tragicznej śmierci Diany. Nielubiana księżna powoli zyskiwała sympatię Brytyjczyków. Wszyscy widzieli, że Karol czuje się przy niej szczęśliwy. A teraz nad parą znowu zebrały się czarne chmury. Zdjęcia do kolejnej serii „The Crown” trwają.

"The Crown" ukazało wiele sytuacji z przeszłości księcia Karola, księżnej Camilli i księżnej Diany. Nad Karolem i Camilla zawisły czarne chmury. W pewnym momencie zdecydowali się zablokować nawet komentarze na Twitterze.

Czwarty sezon "The Crown" ukazał pierwsze lata małżeństwa księcia Karola z księżną Dianą. Już dawno nic nie wywołało aż tylu emocji!