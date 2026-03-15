Izabela Miko i Albert Kosiński oczarowali wszystkich w trzecim odcinku programu "Taniec z Gwiazdami", prezentując pięknego walca angielskiego. Ich występ do utworu "Jestem kamieniem" Kayah wzbudził ogromne emocje - sama artystka była wyraźnie poruszona i nie kryła zachwytu nad parą.

Izabela Miko i Albert Kosiński w "Tańcu z Gwiazdami"

Izabela Miko to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek 18. edycji programu Taniec z Gwiazdami - aktorka o międzynarodowej karierze filmowej wróciła do Polski, by zawalczyć o Kryształową Kulę i przypomnieć o sobie widzom. Jej obecność w obsadzie wzbudziła duże emocje jeszcze przed startem show, a fani niemal od razu zaczęli kibicować jej tanecznym zmaganiom. Intensywne treningi z profesjonalnym partnerem Albertem Kosińskim szybko zaowocowały efektownymi występami.

Albert Kosiński, doświadczony tancerz i choreograf, po raz kolejny pojawił się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", tym razem w parze z Miko. W dotychczasowych odcinkach ich występy, w tym paso doble i rumba, zbierały mieszane oceny jurorów, ale za każdym razem wzbudzały duże zainteresowanie widzów, a partnerka Kosińskiego, aktorka Olga Frycz, publicznie wspierała ich w sieci po emisji odcinków.

Izabela Miko zachwyciła Kayah w "Tańcu z Gwiazdami"

W trzecim odcinku 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" Izabela Miko i Albert Kosiński ponownie oczarowali publiczność walcem angielskim do utworu Jestem kamieniem Kayah. Ich elegancki i pełen emocji występ dostarczył wielu wrażeń, a widzowie nagrodzili parę gromkimi brawami.

Para zdobyła łącznie 48 punktów - Rafał Maserak przyznał 9 punktów, Ewa Kasprzyk, Kayah i Tomasz Wygoda po 10, natomiast Iwona Pavlović oceniła ich na 9. Występ szczególnie poruszył samą Kayah, która nie szczędziła ciepłych słów i wyraźnie była zachwycona prezentacją duetu.

Najpiękniejszy teledysk do tej piosenki, który nie powstał. Mnie totalnie zamurowało, brak mi słów mówiła.

Zobacz także:

Izabela Miko i Albert Kosiński zachwycili w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami" fot. Adam Jankowski/REPORTER

