Gamou Fall zachwycił widzów "TzG". Są wściekli na jurorów
Widzowie "Tańca z Gwiazdami' nie mogą pojąć, dlaczego tango Gamou Falla oraz Hanny Żudziewicz nie zostało ocenione na "pięć dziesiątek": "Totalnie nie rozumiem dlaczego 2 pkt zostały odjęte. Widziałam na parkiecie prawdziwy spektakl - emocje, napięcie, te nogi, odpowiednio wyczekane momenty to było coś pięknego".
Widzowie są pod wrażeniem gorącego tango zaprezentowanego przez Gamou Falla i Hannę Żudziewicz. Uważają, że podobnie jak Paulina Gałązka w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami", również on zasługiwał na same dziesiątki od jurorów:
Tango Gamou Falla w "Tańcu z Gwiazdami": "To było genialne"
W trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie brakuje emocji. W czołówce punktacji uplasowali się Paulina Gałązka z historycznymi notami od jurorów (pięć dziesiątek) oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Sebastian Fabijański i Izabela Skierska a także Gamou Fall i Hanna Żudziewicz:
Tak myślę że małżeństwo Jeschke będą walczyć dogrywce o finał, by było ciekawej gdyby tak było. Ale ta edycja jest mega mega mocna
Jurorzy nie szczędzili komplementów pod adresem Gamou Falla i Hanny Żudziewicz:
Tango argentyńskie jest magiczne, kiedy para tworzy historię. Mógłbym go jeszcze kilka razy oglądać. To było genialne.
Ja mogę tylko powiedzieć, że nie mam słów. Byliście tylko Wy, a ja byłam tam z Wami. jestem pod wielkim wrażeniem, nie wiem czy będę mogła zasnąć dzisiaj.
Widzowie "TzG" oburzeni punktacją dla Gamou Falla
Gamou Fall i Hanna Żudziewicz w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zdobyli 48 punktów. Widzowie nie mogą uwierzyć, że ta para nie zasłużyła na "pięć dziesiątek":
Weźcie bo nie wytrzymie!! Dlaczego nie 50???
Nooooo!!! 50 jak nic!!!
Totalnie nie rozumiem dlaczego 2 pkt zostały odjęte. Widziałam na parkiecie prawdziwy spektakl- emocje, napięcie, te nogi, odpowiednio wyczekane momenty to było coś pięknego
Najlepszy występ. Miałam ciary. Gratuluję!
To była uczta dla oczu! Z całym szacunkiem do jury, ale to był taniec na 50! NAJLEPSZY TANIEC WIECZORU. To było wybitne i te dwie 9 to jakieś totalne nieporozumienie! Który tancerz-amator zatańczył w trzecim odcinku taką solówkę?! Ta praca nóg, mimika, nastrój, emocje tam wszystko grało. Jeszcze pani Iwona nie zaskakuje ale p. Wygoda?
