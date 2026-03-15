Sebastian Fabijański i Julia Suryś uchodzą za jednych z faworytów do zdobycia Kryształowej Kuli w programie Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Nic dziwnego - z odcinka na odcinek coraz bardziej zaskakują widzów swoimi występami na parkiecie. W trzecim odcinku nie zabrakło emocji, a między partnerami wyraźnie było widać chemię.

Sebastian Fabijański wielkim zaskoczeniem "Tańca z Gwiazdami"

Sebastian Fabijański jest jednym z uczestników 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" i już od pierwszego odcinka wywołuje ogromne emocje. Aktor i raper na parkiecie występuje w parze z tancerką Julia Suryś i szybko udowodnił, że ma znacznie większe taneczne umiejętności, niż wielu widzów się spodziewało. Jego debiutancka cza-cza spotkała się z bardzo entuzjastyczną reakcją publiczności i wysokimi ocenami jurorów.

Z odcinka na odcinek Fabijański pokazuje coraz więcej pewności siebie i scenicznej charyzmy, dzięki czemu para należy do najbardziej komentowanych w tej edycji show. Jurorzy doceniają jego zaangażowanie i energię na parkiecie, a widzowie coraz częściej wskazują go jako jednego z możliwych faworytów do walki o Kryształową Kulę. Choć niedawno Fabijański poinformował fanów o okropnym bólu, nadal daje z siebie wszystko podczas przygotowań do programu.

Sebastian Fabijański zachwycił widowiskowym paso doble

W trzecim odcinku 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" Sebastian Fabijański i Julia Suryś zaprezentowali ogniste paso doble, które wywołało ogromne emocje w studiu. Ich dynamiczny i pełen pasji występ zachwycił publiczność, a także jurorów. Pod dużym wrażeniem była również Kayah, która w tym odcinku zasiadła za stołem jurorskim i z entuzjazmem oceniła taniec pary.

Sebastian, jesteś taki męski, taki świadomy, masz taką świadomośc ciała powiedziała.

Duet zdobył łącznie aż 48 punktów. Rafał Maserak przyznał im 9 punktów, Ewa Kasprzyk i Kayah nagrodziły ich maksymalną "dziesiątką", podobnie jak Iwona Pavlović, a Tomasz Wygoda ocenił występ na 9. Tak wysokie noty tylko potwierdziły, że para należy do najmocniejszych w tej edycji programu.

Sebastian Fabijański rozpalił parkiet "Tańca z Gwiazdami". Tak gorącego paso doble dawno nie było fot. Wojciech Olkusnik/East News

