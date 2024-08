Chociaż w dużej mierze Roxie Węgiel stara się strzec swojej prywatności, co jakiś czas dzieli się z odbiorcami drobnymi smaczkami. Niewątpliwie największe zaciekawienie budzi jej związek z Kevinem Mglejem, przy którym nastolatka odnalazła szczęście. Zanim w jej życiu zapanował spokój, przeżyła porażającą historię.

Dziś jest jedną z topowych wokalistek młodego pokolenia i szczęśliwą żoną. Już za moment wraz z ukochanym Kevinem stanie przy ołtarzu, by powiedzieć sobie sakramentalne "tak". Zdaje się, że odkąd Roxie Węgiel związana jest z obecnym partnerem, rozkwita i wbrew wcześniejszym założeniom fanów - zawsze może liczyć na jego wsparcie.

Takowe niewątpliwie by się jej przydało kilka lat temu, gdy zaczęła odczuwać pierwsze negatywne skutki popularności. W jednym z wywiadów dla "naTemat" Roxie podzieliła się bowiem niepokojącym wyznaniem dotyczącym stalkera! Historia miała miejsce w 2021 roku, gdy przeniosła się do Warszawy.

Jak wyznała, zaczął nachodzić ją pewien psychofan, który z czasem zaczął posuwać się do coraz bardziej niepokojących czynów.

Przez ten cały czas, kiedy tu mieszkałam, przychodził pod moje mieszkanie chłopak, który był we mnie zakochany. Robił mi zdjęcia z ukrycia. Robił zdjęcia z ukrycia mojej mamie, która prowadzała w wózku mojego młodszego brata Tymka. W ogóle rozpoznał moje mieszkanie chyba po kawałku jakieś tapety. To było bardzo dziwne. To było przerażające

- wyznała dla ''naTemat''.