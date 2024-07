Na swoim Instagramie Sasha Knezevic wrzuca zdjęcia i filmiki z pewnym mężczyzną. Na jednym z nich Sasha prawie go całuje? O co chodzi, czy to przez niego związek Sashy i Anji Rubik się rozpadł? Niedawno Sasha poinformował, że są z Anją w trakcie rozwodu. Zobaczcie sami.

Kiedy 30-letni związek w końcu osiąga najbardziej romantyczny moment. Kocham cię mój bracie - napisał Sasha Knezevic pod filmikiem.

Sasha Knezevic bardzo dużo czasu spędza z mężczyzną z nagrania. Dużo się wygłupiają, podróżują i dobrze się bawią. Najwyraźniej Sasha już nie płacze po rozstaniu z Anją Rubik i układa sobie życie na nowo. Sugeruje, że z przyjacielem znają się już 30 lat i jest to związek na dobre i na złe :). A wy co o tym sądzicie?

Ten filmik z przyjacielem Sashy jest uroczy. Sashy podoba się, że jego przyjaciel zawsze jest uśmiechnięty i w dobrym humorze.

Wszędzie razem. Sasha i przyjaciel :).

Sasha i Anja Rubik rozwodzą się po 5 latach małżeństwa.