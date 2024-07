Nowa edycja "Project Runway" zapowiada się jeszcze bardziej hitowo niż poprzednia. Wszystko za sprawą nowego, srogiego i ostrego w swoich opiniach jurora, Marcina Tyszki (zobacz zdjęcia z planu). Oprócz fotografa i reszty jury projekty uczestników oceniać będzie zaproszony specjalnie na tę okazję gość, wpisujący się w tematykę odcinka.

Reklama

W mediach plotkowano, że TVN do studia zaprosił Sarę Mannei. Podobno jednorazowa wizyta okazała się dla blogerki o wiele bardziej nęcąca niż cały drugi sezon "Shopping Queen". Z kolei producenci programu Polsat Cafe przekonują, że to oni zakończyli współpracę. Bez względu na to kto ma rację, pewne jest jedno - Sara wystąpi w "Project Runway 2". Dowód tego dała na Instagramie.

Zobacz: TVN bije się o Lewandowską i Mannei. Wystąpią w hitach stacji

Dzisiaj po północy na profilu Mannei pojawiło się zdjęcie drzwi garderoby. Ona sama podpisała je jako "nowe przygody". W komentarzach posypały się gratulacje od fanów i koleżanek z branży. Słowa (a w zasadzie emotikonki :)) wsparcia wyraziły Anna Lewandowska i Agnieszka Szulim.

Cieszycie się na udział Sary w show TVN? Przypomijmy, że nowa "Shopping Queen" została już wybrana. Zobacz: Kto zastąpi Mannei w SQ?

Zobacz także

Reklama

Mama Sary Mannei na Instagramie: