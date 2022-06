Sara James po sukcesie w "America's Got Talent" wyprowadzi się z Polski? Młoda gwiazda odpowiedziała! 

Polka zachwyciła jurorów w "America's Got Talent", a teraz udzieliła wywiadu w którym zdradziła, czy chciałaby zamieszkać w Ameryce. Sprawdźcie, co wyznała Sara James!

Sara James w rozmowie z magazynem "People" skomentowała swój sukces w programie "America's Got Talent" i zdradziła, czy w przyszłościn chciałaby wyprowadzić się z Polski i zamieszkać w Ameryce. Jakie wrażenie na młodej artystce zrobiły Stany Zjednoczone? Sprawdźcie, co Sara James powiedziała w wywiadzie dla zagranicznych mediów.

Sara James szczerze o przeprowadzce do Ameryki

Zaledwie kilka tygodni temu Sara James za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że jakiś czas temu wzięła udział w przesłuchaniach do "America's Got Talent". Młoda gwiazda nie zdradziła wówczas, jak jej poszło dlatego jej fani musieli poczekać do premiery odcinka z jej udziałem. Wczoraj okazało się, że Sara James zachwyciła swoim występem w "America's Got Talent" i zdobyła "złoty przycisk" od Simona Cowella. Po sukcesie w zagranicznym programie Sara James w wywiadzie dla magazynu "People" zdradziła, czy wyobraża sobie przeprowadzkę do Ameryki.

W Ameryce marzenia się spełniają. To niesamowite. Simon uczynił tę podróż do Ameryki tak piękną – a Ameryka naprawdę jest piękna, mówiąc szczerze. Zakochałam się i chcę tu mieszkać, ale to był tak niesamowity moment kiedy o tym myślę, chcę mi się płakać- wyznała Sara James.

YouTube @America's Got Talent

Przypominamy, że magazyn "People" zapytał również Simona Cowella dlaczego zdecydował się nacisnąć "złoty przycisk". Juror nie ukrywał, że Sara James zrobiła na nim ogromne wrażenie i jego zdaniem młoda Polka jest "gwiazdą totalną". Czy sukces Sary James w "America's Got Talent" otworzy jej drzwi do międzynarodowej kariery?

Pawel Wodzynski/East News

Teraz wszyscy fani Sary James czekają na odcinki na żywo, w których zaprezentuje się artystka. Jak poradzi sobie na scenie? My jesteśmy pewni, że Polka znów zachwyci swoim głosem!

Myślicie, że Sara James ma szansę znaleźć się w finale amerykańskiego "Mam talent"?

