Agnieszka Hyży pozuje w bikini. Aż trudno uwierzyć, że niedawno urodziła

Maja Hyży podczas relacji na InstaStories pokazała się w stylizacji, która odsłoniła jej brzuszek. Piosenkarka zaledwie kilka tygodni temu urodziła czwarte dziecko, a teraz pochwaliła się swoją figurą po ciąży. Maja Hyży wróciła już do formy? Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia młodej mamy! Maja Hyży zachwyciła swoim wyglądem. Maja Hyży pokazała figurę po ciąży Maja Hyży na początku lipca po raz czwarty została mamą. Maja Hyży urodziła córeczkę Zosię, która jest owocem związku piosenkarki z Konradem Kozakiem. Gwiazda jeszcze przed porodem zapowiadała, że nie planuje urlopu macierzyńskiego i tuż po narodzinach dziecka zdecydowała się powrót do pracy. Zaledwie dwa tygodnie po porodzie Maja Hyży pojawiła się na planie programu "Jaka to melodia?". Piosenkarka tłumaczyła później, że wróciła do aktywności zawodowej ponieważ w jej głowie "zaczęły dziać się złe rzeczy". Teraz z kolei Maja Hyży pokazała, jak prezentuje się jej figura po ciąży! Zobacz także: Maja Hyży wróciła do pracy od razu po porodzie. Teraz tłumaczy dlaczego: "W mojej głowie zaczęły dziać się złe rzeczy" Maja Hyży podczas relacji na InstaStories pokazała krótkie nagranie z windy. Piosenkarka zaprezentowała się w w długich spodniach z rozcięciami i w krótkim topie, który odsłonił jej brzuch. Maja Hyży zaledwie kilka tygodni po narodzinach córki zachwyca swoją figurą! Zgadzacie się z nami? Zobacz także: Maja Hyży pokazała wózek swoich córek! To prawdziwa limuzyna! Znamy markę i cenę Przypominamy, że Maja Hyży ma również córeczkę Antosię, która kilka tygodni temu skończyła dwa lata, oraz bliźniaków, którzy są owocem związku gwiazdy z Grzegorzem Hyżym. Zobacz także: Maja Hyży pokazała nowe zdjęcie z córeczką i...