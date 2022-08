Anna Kaczyńska z dekoltem prawie do pępka. Rzadko bywa tak odważna

Anna Kalczyńska robi prawdziwą rewolucję na wiosnę nie dość, ze się odchudza, to teraz postanowiła ściąć swoje długie włosy. Teraz prezenterka Dzień dobry TVN wygląda tak. Anna Kalczyńska nie ścięła włosów drastycznie, ale ma je teraz do ramion. I ciach!:) lżej na wiosnę, w stronę zdrowych włosów #nowaja #zmiany #wiosennie #wkazdymrazie #zdrowokolorowo #hair #haircut by Sandra Kpodonou - napisała Kalczyńska pod swoim zdjęciem. Jak Wam się podoba? Ania zdecydowała się też na ciemniejszy, i tak jak Anna Lewandowska zrezygnowała z blondu. A może poszła w ślady Pauliny Krupińskiej, która też ścięła włosy! Ciekawe co jeszcze Kalczyńska zmieni na wiosnę? Na razie wiadomo, że już zrzuciła parę kilo, aby dobrze wyglądać w kostiumie kąpielowym. Wcześnie zmieniła stylistkę... Co dalej? :) Zobacz także: Anna Kalczyńska odchudza się! Ile już zrzuciła? Pokazała zdjęcie! A jeszcze niedawno Anna Kalczyńska wyglądała tak. Anna Kalczyńska razem z mężem wychowują trojkę dzieci, ale widać zapracowana mam znajduje czas dla siebie i bardzo dobrze.