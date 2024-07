Samir Ait Said nie ma szczęścia do igrzysk olimpijskich Rio 2016. Po tym jak w koszmarnie wyglądającym wypadku poważnie złamał nogę, już w drodze do karetki nieszczęście mogło się powtórzyć. Wszystko przez służby medyczne, które wnosiły Saida do karetki.

Wypadek podczas wnoszenia gimnastyka do karetki

Do nieszczęśliwego w skutkach wypadku doszło podczas sobotnich eliminacji gimnastycznych, kiedy 26-letni Samir Ait Said tak nieszczęśliwie upadł na zeskok, że złamał nogę, która niemal wygięła się pod kątem 90 stopni. Wszystko widzieli z trybun jego rodzice, siostra i dziewczyna sportowca. Zawodnik momentalnie trafił na nosze i został zabrany do karetki. Gdy go do niej wnoszono, sanitariusze na chwilę upuścili nosze! Kamery zarejestrowały ten moment.

Traumatyczne wydarzenia nie zniechęciły Francuza do uprawiania sportu. Już ze szpitala zapowiedział, że po wyleczeniu zamierza wrócić do treningów i wystartować na następnych igrzyskach za cztery lata w Tokio.

Kontuzja Samira Ait Saida. Uwaga, tylko dla ludzi o mocnych nerwach!