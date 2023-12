Sandra Kubicka zakończy ten rok samymi dobrymi wiadomościami. Najpierw razem z Baronem ogłosili swoje zaręczyny, a następnie poinformowali, że już wkrótce zostaną rodzicami. Teraz modelka opowiedziała na swoim InstaStories, jak dowiedzieli się o ciąży. Okazuje się, że to nie partner modelki dowiedział się jako pierwszy.

Od dwóch lat Sandra Kubicka i Alek Baron tworzą udany związek. Para chętnie dzieli się swoim szczęście na Instagramie, a ostatnio pochwalili się nawet nagraniem z ich zaręczyn. Oboje wyglądają na bardzo szczęśliwych i wiele osób im kibicuje. W drugi dzień świąt Sandra Kubicka postanowiła ogłosić, że jest w ciąży. Od dłuższego czasu para starała się o dziecko, ale bezskutecznie. Gdy już powoli zaczęli tracić nadzieje i pojawiły się rozmowy o in vitro, nagle zdarzył się cud. Teraz modelka postanowiła opowiedzieć, jak się dowiedziała o tym, że już wkrótce zostanie mamą.

Modelka postanowiła nagrać InstaStories, w którym opowiedziała, jak wyglądał jej dzień. Sandra Kubicka wiele razy robiła test ciążowy i również tym razem nie spodziewała się, że pokaże on dwie czerwone kreski. Gdy zdała sobie sprawę, że jest w ciąży, nie mogła powstrzymać swoich emocji — na szczęście nie była sama i mogła podzielić się z kimś tą wspaniałą wiadomością.

To był ten miesiąc, kiedy powiedzieliśmy wszyscy sobie, że ostatni raz próbujemy naturalnie, a jak nie to in vitro. Nastawiałam się i przygotowywałam mentalnie, że będzie to in vitro i że będziemy stymulować owulację (...). Powiedziałam, że brzuch mnie trochę boli, więc to pewnie miesiączka i taka chodziłam struta cały dzień. Pojechałam do pracy i jeszcze miałam leki odebrać po drodze, więc wjechałam do apteki z receptą i odbieram lęki i do Pani powiedziałam, a poproszę jeszcze test ciążowy, chociaż i tak pewnie nie jestem, bo czuje, że dostaje miesiączki i poszłam do biura i poszłam do łazienki. (...) Nagle patrze i te kreski się zmieniają. Dostałam zawału w pracy. Zaczęłam krzyczeć i płakać. W pokoju obok była Sandra i była to pierwsza osoba, która dowiedziała się o tym, że jestem w ciąży

— dodała Sandra Kubicka.