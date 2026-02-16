W ostatnich miesiącach relacja Alka Barona i Sandry Kubickiej przechodziła poważny kryzys, co szeroko komentowały media i fani. Para, która jeszcze niedawno była jedną z najgłośniejszych w polskim show-biznesie, ostatecznie zdecydowała się na rozwód. Sandra Kubicka nie ukrywała, że był to dla niej wyjątkowo trudny czas. W tym roku po raz pierwszy oboje spędzali Walentynki osobno. Nie do wiary, jak walentynkowy weekend świętował Alek Baron!

Baron zaskakuje wyznaniem miłości

Tuż po Walentynkach Alek Baron zaskoczył swoich obserwatorów. Zamiast romantycznych zdjęć, muzyk podzielił się serią kadrów z wizyty w hodowli psów! Na opublikowanych fotografiach widać Barona przytulającego psa o imieniu Gucio i bawiącego się ze szczeniakami. Wszystko opatrzył wymownym podpisem.

Czy zakochałem się? No zakochałem się no napisał, nie kryjąc emocji na InstaStories.

Dzień po walentynkach, muzyk w emocjonalny sposób podzielił się radością i miłością, jaką poczuł do zwierząt. To poruszające wyznanie z pewnością zaskoczyło jego fanów.

A gdy skończy się moja przygoda tutaj to tak będzie wyglądać moje niebo. Tak mnie pochowajcie dodał na kolejnym Story, tuląc szczeniaczki.

Tak Sandra Kubicka świętowała walentynki

W tym samym czasie Sandra Kubicka relacjonowała w sieci, jak spędziła walentynki. Towarzyszył jej syn Leonard, który podarował jej symboliczną walentynkę - czerwoną poduszkę z misiem oraz bukiet balonów w kształcie serca. Modelka podkreślała, że chce uczyć syna okazywania uczuć i dżentelmeńskich gestów już od najmłodszych lat.

Uczę syna jak być dżentelmenem, żebyście Wy nie musiały się martwić o swoje córki. Uważam, że jest już tak mało dżentelmenów na świecie -napisała na swoim Instagramie

Kubicka i Baron chcą wspólnie uczestniczyć w wychowaniu swojego syna, Leosia. Nie jest to jednak łatwe, zwłaszcza że ich plany dotyczące rozwodu wkrótce mają zostać oficjalnie sfinalizowane. Choć ich walentynkowy weekend wyglądał zupełnie inaczej, Baron, pokazując swoją miłość do czworonogów, udowodnił, że nawet w trudnych chwilach można odnaleźć szczęście w prostych przyjemnościach.

Relacja Barona, fot. Instagram@alekbaron

