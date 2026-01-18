Sandra Kubicka, popularna modelka i celebrytka, postanowiła uczcić swoje 31. urodziny w wyjątkowym stylu. Wraz z grupą przyjaciół udała się do Dubaju, gdzie rozpoczęły się jej urodzinowe celebracje. Z relacji zamieszczonych przez nią na Instagramie wynika, że nie brakowało atrakcji: basen, opalanie i imprezy w klubach to główne punkty programu. Tymczasem zupełnie inaczej wyglądał dzień Aleksandra Barona, który swój czas dzieli między pracę i opiekę nad dzieckiem.

Rozwód Sandry Kubickiej i Barona zbliża się wielkimi krokami

Relacja Sandry Kubickiej i Barona była przedmiotem zainteresowania mediów od samego początku. W ostatnich miesiącach para ogłosiła rozstanie, a do sądu wpłynęły dokumenty rozwodowe. Wyznaczono już datę pierwszej rozprawy rozwodowej, co wskazuje na nieuchronne zakończenie ich związku.

Choć rozstanie wiąże się z trudnymi emocjami, oboje podkreślają, że starają się zapewnić swojemu synowi Leonardowi jak najlepsze warunki. Sandra Kubicka przyznała, że przekazanie dziecka Baronowi było dla niej bardzo trudne i musiała ten proces przepracować emocjonalnie.

Sandra Kubicka świętuje urodziny w Dubaju

Najwyraźniej Sandra Kubicka już nieco lepiej znosi rozstania z synem, bo poleciała do Dubaju świętować swoje 31. urodziny. Z humorem wspominała swoją dawną imprezową naturę, określając siebie jako "królową melanżu", którą kiedyś trzeba było wyciągać z imprez. Jak jednak przyznała, obecnie wybiera spokojniejsze rozwiązania. Zamiast całonocnej zabawy, wcześnie zakończyła imprezę i poszła spać, pozostawiając znajomych kontynuujących świętowanie w innym klubie.

Kiedyś byłam królową melanżu i trzeba mnie było za fraki wyciągać z imprez. A wczoraj pierwsza się zawinęłam, poszłam do sypialni i zamknęłam drzwi na klucz, żeby mnie nie męczyli, a reszta poszła do drugiego klubu - napisała Sandra Kubicka na Instagramie

Przy okazji dodała też, że jest bardzo wdzięczna za swoje życie. Wygląda na to, że urodziny były udane!

Aleksander Baron dzieli się wzruszającym nagraniem z synem Leonardem

Podczas gdy Sandra Kubicka korzysta z uroków Dubaju, jej były partner Baron opublikował poruszające nagranie ze swoim synkiem Leonardem. Na filmie muzyk czule gładzi po głowie chłopca, wyrażając emocje podpisem: "My Baby Angel. My Everything". Nagranie spotkało się z falą miłych komentarzy, wśród których nie zabrakło słów od Grace "Grażyny" Kubickiej, mamy Sandry, która skomentowała film, a Baron dodał w komentarzu serce.

Najdroższy Skarb Babci - napisała w komentarzu mama Sandry Kubickiej.

Poruszone są też fanki Barona, które piszą:

Alku z Dumą patrzę na takiego tatę jak Ty . Dajesz niesamowity przykład , serio podziwiam

Jakie Leoś ma śliczne te włoski, korzystajcie z tego czasu razem i oby jak najwięcej takich fajnych męskich waszych wypadów

