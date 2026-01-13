Jakiś czas temu ogłoszono zmiany w programie "The Voice Kids" emitowanym na antenie TVP2. Po wielu sezonach współpracy z show, z fotelami trenerskimi pożegnali się Tomson i Baron, muzycy znani z zespołu Afromental. Artyści byli związani z formatem od jego początku. Decyzję o odejściu podjęła również Natasza Urbańska, która zasiadała w jury przez dwie edycje.

Ich odejście z programu oznacza koniec pewnej ery w "The Voice Kids". Wielu widzów wyraziło żal z powodu braku tej trójki w nowej edycji, która zostanie wyemitowana wiosną 2026 roku. A kto ich zastąpi? Już wszystko jasne!

Blanka i Tribbs nowymi trenerami programu w "The Voice Kids"

Miejsce dotychczasowych trenerów w "The Voice Kids" zajęli Blanka Stajkow i Tribbs. Informacja o ich udziale w dziewiątej edycji programu natychmiast wywołała spore emocje w mediach społecznościowych i wśród fanów show. Blanka, znana z występu na Eurowizji z utworem "Solo", po raz pierwszy pojawi się w roli trenerki. Tribbs, współtwórca tego samego utworu, również zadebiutuje jako juror.

Wraz z nimi w programie pozostanie Cleo, jako jedyna trenerka, która kontynuuje swoją rolę z poprzednich sezonów. Prowadzącymi "The Voice Kids" pozostają Michalina Sosna i Paulina Chylewska.

Cleo jedyną trenerką, która pozostała w show

W zmienionym składzie jury jedyną osobą, która pozostała na swoim stanowisku, jest Cleo. Wokalistka od lat związana z formatem "The Voice Kids", będzie teraz pełnić funkcję mentorki dla młodych uczestników u boku nowych kolegów. Dla widzów może to być element stabilności w obliczu radykalnych zmian.

Kontrowersje wokół decyzji o nowym składzie jury w "The Voice Kids"

Najwięcej kontrowersji wywołało zaangażowanie Blanki. Część internautów podważała jej kompetencje. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze sugerujące, że Blanka sama powinna się jeszcze dskupić się na rozwoju kariery, zanim będzie oceniać innych. Artystka jednak nie komentowała tych słów i nie przejęła się złośliwymi uwagami.

Z kolei Tribbs spotkał się z nieco cieplejszym przyjęciem. Choć jego angaż również był zaskoczeniem, nie wzbudził aż takich kontrowersji. Jego wcześniejsza współpraca z Blanką przy utworze "Solo" sugeruje, że mogą stworzyć zgrany duet także na ekranie.

PIOTR KAMIONKA/REPORTER EN

Zobacz także: Prowadzące "Farmę" przekazały wspaniałe wieści ws. nowej edycji. Fani na to czekali