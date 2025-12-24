Sandra Kubicka jest wyjątkowo aktywna w mediach społecznościowych. Po ostatnich doniesieniach o rozwodzie z Baronem relacjonowała na Instagramie przeprowadzkę do nowego mieszkania. Teraz postanowiła ujawnić, jaki według niej powinien być idealny mężczyzna. Podała konkretny przykład.

Sandra Kubicka i Baron rozwodzą się?

Jakiś czas temu media obiegły zaskakujące informacje dotyczące Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Jak podały portale, modelka i muzyk zdecydowali się na rozwód, choć już wcześniej publicznie mówili o kryzysie w swoim związku. Na początku grudnia tego roku Pudelek ustalił, że do sądu trafił kolejny pozew rozwodowy złożony przez Kubicką. Tym samym stało się jasne, że próby uratowania małżeństwa nie przyniosły oczekiwanego efektu. Warto przypomnieć, że pierwszy pozew został złożony w grudniu 2024 roku, jednak kilka miesięcy później, w maju 2025, modelka zdecydowała się go wycofać.

Tym razem wszystko wskazuje na to, że decyzja o rozstaniu jest definitywna. Sandra Kubicka pokazała bowiem w mediach społecznościowych swoje nowe mieszkanie, do którego niedawno się przeprowadziła. Wyprowadzka gwiazdy dla wielu obserwatorów była jasnym potwierdzeniem, że para zamknęła wspólny rozdział i każde z nich idzie już własną drogą.

Sandra Kubicka opisała ideał mężczyzny

Sandra Kubicka niedawno podzieliła się w sieci wpisem, w którym poruszyła temat kobiecej siły i samodzielności kobiet. Influencerka podkreśliła, że jej podejście w dużej mierze ukształtowały doświadczenia wyniesione z relacji z mężczyznami.

W moim najbliższym gronie mam same silne i niezależne kobiety. Dziś rozmawiałyśmy o tym, co takiego wydarzyło się w naszych życiach i kiedy nauczyłyśmy się nie prosić o pomoc, tylko robić wszystko same… A chwilę wcześniej zobaczyłam taką rolkę, w której było napisane: jeśli widziałeś kobietę, która robi wszystko sama, zastanów się, jakich mężczyzn musiała poznać na swojej drodze - i dziewczyny potwierdziły mi, że to dokładnie to się wydarzyło… zaczęła.

Następnie wskazała mężczyznę, którego stawia sobie za wzór idealnego mężczyzny. To jej dziadek, który - jak sama przyznała - "wysoko postawił poprzeczkę".

Ale ja, gdy myślę mężczyzna, mam w głowie wizerunek mojego dziadka - emeryta wojskowego - który potrafił zrobić dosłownie wszystko, od gotowania po naprawianie starych, niedziałających sprzętów… i zawsze pomagał mojej babci. Więc u mnie to jest pewnie tak, że dziadek postawił bardzo wysoko poprzeczkę, a jak nie dostaję pomocy, to wchodzę w rolę Zosi Samosi dodała Kubicka.

