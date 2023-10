Sandra Kubicka i Baron mają prawdziwe powody do radości! Szczęśliwymi wieściami ze swojego życia podzielili się z fanami za sprawą mediów społecznościowych. Na Instagramie wylądowało uroczyste zdjęcie zakochanych oraz wymowny podpis. O co chodzi? Koniecznie zobaczcie! Jest czego gratulować!

Reklama

Sandra Kubicka i Baron dzielą się szczęściem

Sandra Kubicka i Baron to jeden z bardziej kontrowersyjnych duetów w rodzimym show-biznesie. Pewnie dlatego ta dwójka aspiruje do miana ulubieńców polskich mediów. Zresztą nie bez powodu. Jakiś czas temu wszyscy mówili o rażącej wpadce, gdy zakochani śmiali się z bezdomnego. Na początku 2023 roku z kolei było głośno o rozstaniu Sandry Kubickiej i Barona. Głosy na ten temat zresztą wciąż nie milkną i nieustannie ktoś doszukuje się kryzysu pomiędzy popularnym muzykiem oraz fotomodelką. Jak się jednak okazuje, na próżno. U tej pary miłość kwitnie, co udowodnili najnowszym, instagramowym postem!

Instagram @sandrakubicka

Zobacz także: Sandra Kubicka wspomina maturę: "Zdawałam w Stanach Zjednoczonych". Postawiła poprzeczkę wysoko

We wtorkowy wieczór na profilu Sandry Kubickiej oraz Barona wylądowały eleganckie zdjęcia, na których modelka pozuje w satynowej, białej sukni, z kolei muzyk w połyskującym garniturze. Jak się okazuje, zakochani mieli powody do tego, aby tak się wystroić! Jakie? Okazuje się, że para... otworzyła swój własny butik! Celebrytka wyznała więc miłość swojemu wybrankowi i podziękowała mu za wsparcie, jakie otrzymała:

- Kocham Cię. Dziękuje Ci za wczoraj. Alek zasłużył na medal najlepszego partnera. Serio. To ile on pracy włożył w otwarcie naszego butiku jest niesamowite. Nie dałabym rady bez Ciebie - wyznała.

Instagram @sandrakubicka

Zobacz także: Sandra Kubicka zdradza, jak była ubrana na Pierwszej Komunii. "Mojej mamy nie było"!

Pod postem Sandry Kubickiej i Barona posypały się liczne gratulacje:

- Gratulacje ???????????? - Świetnie było patrzeć na @alekbaron, który cały mokry, z uśmiechem na ustach witał gości, zbierał kwiaty, dawał gifty i nade wszystko wspierał Ciebie całym sobą ☺️???? chłop na schwał! ???? - Brawo! Teamwork w parach jest najlepszy ! ???? - Myślałam , ze to ślub ! Trzeba było połączyć imprezy ????

EastNews

Reklama

Spodziewaliście się po tej dwójce wspólnego butiku?

Pawel Wodzynski/East News