Niedawno w mediach pojawiło się mnóstwo pytań o to, czy Sandra Kubicka i Alek Baron rozstali się. Ostatnio mogliśmy przeczytać o kryzysie w ich związku. Wreszcie celebrytka postanowiła odnieść się do plotek i odpowiedziała fanom. Teraz para świętuje swoją pierwszą rocznicę i zdecydowała się wybrać na urlop z tej okazji. Sandra Kubicka szczerze o związku z Alkiem Baronem w pierwszą rocznicę: "Obydwoje nadal żyjemy" Minął rok, odkąd Sandra Kubicka i Alek Baron stworzyli jeden z najgorętszych związków w show-biznesie. Początkowo para starała się ukrywać swoje uczucie przed mediami, zwłaszcza że muzyk był go głośnym rozstaniu z Blanką Lipińską. Obecnie jednak gwiazdy dokumentują niemal każdą wspólną chwilę, a Kuba Wojewódzki żartuje (lub nie), że nie może dłużej słuchać o ich miłości. Mają już także wspólne zobowiązania biznesowe po tym, jak założyli wspólną firmę. Od czasu do czasu jednak nad związkiem Sandry Kubickiej i Alka Barona pojawiają się czarne chmury. Modelka wciąż jest porównywana do byłej partnerki ukochanego i nie ukrywa, że ma dość pytań o Blankę Lipińską . Wracaniem do przeszłości zmęczona jest także autorka "365 dni". W dodatku ostatnio w mediach pojawiły się spekulacje dotyczące rozstania pary. Jak się okazuje, doniesienia o kryzysie były jedynie plotkami, a zakochani właśnie świętują pierwszą rocznicę związku. Zobacz także: Sandra Kubicka o swoich problemach ze zdrowiem. "Był stan krytyczny". Co się dzieje z modelką? - Gdzie lecimy? Lecimy świętować rocznicę. Dzisiaj mija rok, odkąd jesteśmy razem i obydwoje nadal żyjemy. Może ja ledwo, ale żyjemy - napisała na InstaStories modelka. Sandra Kubicka opublikowała w mediach społecznościowych zbiór wspólnych kadrów z Alkiem Baronem. Napisała też, jak postrzega związek i podziękowała...