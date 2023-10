Fani "Sanatorium Miłości" z niecierpliwością oczekują na kolejny sezon programu. Zgodnie z zapowiedziami, które opublikowano w mediach społecznościowych, nowa edycja rusza już w noworoczny wieczór. Tymczasem na Instagramie zaprezentowani zostali nowi uczestnicy programu. Tradycyjnie będzie to sześć pań i sześciu panów: Anita, Bożena, Ewa, Iwona, Asia i Ula oraz Darek, Adam, Zbigniew, Krzysztof, Józef i Zdzisław. Sympatyczna dwunastka wywołała jednak mieszane uczucia internautów. Zarzucają produkcji dobór uczestników nastawiony tylko na show i oglądalność, a nie na pokazanie prawdziwego polskiego seniora.

Każda z dotychczas emitowanych edycji "Sanatorium Miłości" cieszyła się dużą oglądalnością, a historie życiowe oraz perypetie i intrygi wśród seniorów, którzy poszukują miłości, wzbudzały duże emocje - zarówno cieszyły, jak i wzruszały. Niestety, zdaniem niektórych widzów, program coraz bardziej zmierza w stronę show, czego dowodem jest dobór uczestników coraz bardziej oderwany od rzeczywistości.

Internauci nie kryją swojej frustracji, że nawet miłosny program o seniorach jest przesiąknięty sztucznością. Uczestnicy wyglądają coraz młodziej i są coraz bardziej przebojowi, co w opinii widzów jest rezultatem ostrej selekcji kandydatów do programu. Ci wyglądający gorzej i mający mniejszy urok mają być odrzucani.

- Niestety castingi do programu idą w złym kierunku. Dlaczego nie postawicie na seniorów, których każdy z nas ma przed oczami gdy pomyśli "senior". Liczy się tylko show i oglądalność. Niby chcecie znaleźć miejsce dla seniorów tym programem, pokazać fajne oblicze starości, ale nie ma ono nic wspólnego z rzeczywistością. Seniorzy zamiast mieć fan z oglądania, co najwyżej mogą wpaść w kompleksy. Szkoda.

- Pierwsze trzy edycje, to byli faktycznie takie dziadki i babcie jak w sanatorium. A teraz to już naciągane jak fiks.

- Wszystkie Panie ładne, młodo wyglądające no bo przecież relacja z jacuzzi musi być gorąca a i panowie w każdej edycji walczą o najładniejsze, dobrze ubrane. Tylko że jak człowiek idzie w sobotę na targ to widzi, że taka fizjonomia w słusznym wieku to jednak wyjątki. Ale sr.ł pies emerycką reprezentację - komentują zniesmaczeni widzowie.