Jadwiga z "Sanatorium Miłości" zdecydowanie odepchnęła zaloty Władysława, a sposób, w który dała mu do zrozumienia, że nie jest nim zainteresowana bardzo oburzył internautów. Po odcinku wyemitowanym tydzień temu na uczestniczkę spadło sporo krytycznych komentarzy. Okazało się jednak, że to jak postąpiła trapiło również samą Jadwigę. W dzisiejszym odcinku programu postanowiła przeprosić Władysława za swoje zachowanie! Zobacz także: W "Sanatorium miłości" Jadwiga przeprosi Władysława! W najnowszym odcinku szczera rozmowa uczestników hitu TVP "Sanatorium Miłości": Jadwiga przeprasza Władka Początkowo wydawało się, że Jadwiga i Władysław z "Sanatorium Miłości" mają się ku sobie, jednak w 6. odcinku programu uczestniczka dała odczuć mężczyźnie, że nie jest nim zainteresowana. Na początku odmówiła mu, gdy zaprosił ją na randkę. Powiedziała wprost, że chciałaby poznać również innych mężczyzn, a do tej pory nie miała takiej szansy. Władysław odmowę przyjął z klasą, jednak kilka godzin później spotkała go kolejna przykra niespodzianka ze strony Jadwigi. Podczas warsztatów teatralnych mieli zagrać zaręczyny. Władysław komplementował sceniczną partnerkę, jednak Jadwiga ostatecznie tego nie wytrzymała i publicznie powiedziała, że nie chce z nim tworzyć związku. W dzisiejszym odcinku Jadwiga postanowiła jednak przeprosić Władysława za swoje zachowanie. Podczas szczerego spotkania przy Marcie Manowskiej, zwróciła się do kolegi z programu: Przepraszam cię Władek, to jest przykre dla mnie też Władysław nie chował urazy do Jadwigi, a nawet czule ją przytulił w momencie, gdy się rozkleiła: Nie miej mi nic za złe. Ja bardzo miło wspominam wszystkie chwile. Czy ja ci okazałem jakąś...