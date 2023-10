Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" niedawno przyznali, że narodziny córki nie zmieniły niczego w ich planach ślubnych, a wesele odbędzie się w 2023 roku. Uczestniczka miłosnego hitu Telewizji Polskiej zdradziła, że ma dokładny plan na najważniejszy dzień w swoim życiu, a jej suknię ślubną zaprojektuje jeden z najbardziej cenionych projektantów mody ślubnej w Polsce. Teraz w mediach społecznościowych Joanna opublikowała zdjęcie pięknej, białej sukni, a fani nie mogli oderwać od niej oczu! Zobaczcie zdjęcia.

Reklama

"Rolnik szuka żony": Joanna i Kamil przygotowują się do ślubu

Joanna i Kamil poznali się w 8. edycji "Rolnik szuka żony", a ich uczucie rozwijało się na oczach tysięcy fanów. W wielkim finale rolnik oświadczył się ukochanej i od tamtej pory zakochani skrupulatnie przygotowują się do najważniejszego dnia w swoim życiu. Niedawno Joanna i Kamil zaprosili kamery "Pytania na Śniadanie" do swojego domu, a w rozmowie z dziennikarzem zdradzili, że ślub odbędzie się we wrześniu 2023 roku. Wówczas okazało się również, że uczestniczka "Rolnik szuka żony" ma już wybraną suknię.

Tworzę suknię dla Joasi Wielgosz na jej wielki dzień! Będzie pięknie - napisał w swoich mediach społecznościowych projektant, a Joanna udostępniła zdjęcie w swoich mediach społecznościowych.

Instagram @joasia.wielgosz

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Justyna zaskoczyła zdjęciem: "Tomasz powinien panią na rękach nosić"

W komentarzach pojawiło się mnóstwo miłych słów od zachwyconych fanów, którzy dopytywali, czy ten model będzie pasował do wesela w stylu boho, o którym Joanna i Kamil marzą.

- Asia jaka cudna suknie!????❤️ - Joasiu jaką piękną suknię wybrałaś, ale ona będzie pasować do motywu? Coś mi się wydaje, że kiedyś mówiliście, że chcecie styl boho albo klasyczny wiejski?

FremantleMedia Polska fot. Piotr Matey

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Justyna i Tomasz dzielą się radością. Pokazali zdjęcie "maleństwa"

Joanna z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedziała na jedno z pytań od fanów. Okazuje się, że suknia ze zdjęcia nie jest narzeczonej Kamila.

- Czy na zdjęciu to Twoja suknia? - Nie, ale moja będzie równie piękna.

Reklama

Jesteście ciekawi, jaką suknię wybierze Joanna?