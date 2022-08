Nowy program w TVP! Będzie połączeniem "Tańca z gwiazdami" i "Sanatorium miłości"!

Nowy program rozrywkowy, „Shall we dance?” ma pojawić się na antenie TVP w wiosennej ramówce. Prace nad nowym formatem trwają i jak wynika z medialnych doniesień, ma być to połączenie "Tańca z gwiazdami" i "Sanatorium miłości". W jaki sposób można połączyć te dwa programy i jakie będą zasady nowego show? Sprawdźcie szczegóły!

„Shall we dance?”, czyli połączenie "Tańca z gwiazdami" i "Sanatorium miłości" już niedługo w TVP!

W minioną środę, 24 sierpnia, odbyła się prezentacja jesiennej ramówki stacji TVP. Na widzów Telewizji Polskiej czeka cała masa rozrywki, którą dostarczą m.in. programy muzyczne i taneczne. Na konferencji ramówkowej TVP oczywiście nie zabrakło również Jacka Kurskiego! To właśnie on miał zdradzić portalowi wirtualnemedia.pl, że stacja przygotowuje nowe show o nazwie "Shall we dance?", które widzowie zobaczą wiosną 2023. Dlaczego jednak będziemy musieli tyle czekać?

- Nie zmieścił się jesienią w ramówce z powodu mundialu - powiedział portalowi wirtualnemedia.pl Jacek Kurski.

"Shall we dance?" to autorski polski format. Na czym zatem będzie polegał program? Seniorzy mają być dobierani w pary i pod okiem profesjonalnych tancerzy, będą uczyć się tańczyć! Taneczne popisy seniorów będzie oceniać jury. Na ten moment jednak nie wiadomo, kto znajdzie się w składzie jurorskim oraz kto poprowadzi nowe taneczne show.

Co sądzicie o pomyśle na taki program? Przypomnijmy, że to nie będzie pierwsze, muzyczne show TVP dedykowane seniorom, bo od kilku lat ogromną popularnością cieszy się również "The Voice Senior". Myślicie, że taneczne popisy seniorów będą tak samo chętnie oglądane, co te wokalne?