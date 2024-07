Anna Cieślak i Maciej Stuhr kilka miesięcy temu zostali ambasadorami Mitsubishi Motors. Aktor otrzymał od tej marki samochód - model Mitsubishi Outlander PHEV wart 220 tysięcy zł!

Jestem "gadżeciarzem" i nic na to nie poradzę - po prostu lubię to! Lubię nowinki, nowe technologie, które w prosty sposób poprawia jakość mojego życia, a do tego są efektowne. O Mitsubishi wiedziałem dotąd tyle, że odnosi sukcesy w sportach motorowych - to jednak było dla mnie odległe i abstrakcyjne. Zacząłem interesować się ich działaniami, kiedy poczytałem o staraniach na rzecz ekologii. Od paru lat staram się prowadzić ekologiczny tryb życia i dbam o to, jaką planetę pozostawimy po sobie naszym dzieciom. Ekologiczny profil Outlandera PHEV jest powalający – powiedział Maciej Stuhr po odebraniu auta.