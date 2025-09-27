18 września 2025 roku w wieku 52 lat zmarła Edyta Rynkowska, żona Ryszarda Rynkowskiego. Informacja o jej śmierci wstrząsnęła całą Polską. Niespełna tydzień po ogłoszeniu tragicznych wieści, 27 września 2025 r., w Brodnicyw kościele pw. Jezusa Miłosiernego odbył się pogrzeb Edyty Rynkowskiej. Pełne wzruszeń nabożeństwo poprowadził ksiądz Janusz Jezusek, który 19 lat wcześniej udzielił parze sakramentu małżeństwa.

Reklama

Pogrzeb Edyty Rynkowskiej. Msza żałobna poruszyła tłumy

W połowie września 2025 roku media obiegła wstrząsająca wiadomość o nagłej śmierci Magdaleny Edyty Rynkowskiej – żony znanego piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego. Kobieta zmarła nagle 18 września w wieku zaledwie 52 lat. Informacja o jej odejściu wstrząsnęła nie tylko najbliższymi artysty, ale też całą Polską. Niespełna tydzień po tragicznych wydarzeniach, 27 września 2025 roku w parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy odbyło się ostatnie pożegnanie żony Ryszarda Rynkowskiego. Msza żałobna rozpoczęła się o godz. 11:30. Liturgii przewodniczył ksiądz Janusz Jezusek, ten sam, który 19 lat wcześniej udzielił ślubu Ryszardowi i Edycie Rynkowskim. Przy ołtarzu obecni byli także zaprzyjaźnieni z rodziną kapłani.

Kościół wypełnił się fanami, przyjaciółmi oraz mieszkańcami miasta. Ryszard Rynkowski przyszedł na ceremonię z 17-letnim synem Ryszardem juniorem. Podczas mszy, przed ołtarzem umieszczono białą urnę z prochami Magdaleny Edyty Rynkowskiej, otoczoną białymi kwiatami. Obok znalazło się czarno-białe zdjęcie zmarłej.

Ryszard Rynkowski przemówił na pogrzebie żony

Po zakończeniu mszy, Ryszard Rynkowski wystąpił przed zgromadzonymi, dziękując wszystkim za obecność. Mimo ogromnego żalu i bólu, wykazał się niezwykłą siłą. Wzruszający moment nadszedł, gdy artysta wypowiadał ostatnie zdanie, jego głos załamał się przy słowie "wspomnieniowy".

Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność i, że was jest tyle. Wszystkich krewnych, wszystkich przyjaciół zapraszamy do restauracji na wspólny obiad wspomnieniow - mówił Ryszard Rynkowski.

Obok niego cały czas czuwał syn, Ryszard junior.

Przyczyna śmierci Edyty Rynkowskiej. Prokuratura zabrała głos

Aby wyjaśnić okoliczności śmierci Magdaleny Edyty Rynkowskiej, 22 września 2025 roku przeprowadzono sekcję zwłok. Izabela Olivier, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, w rozmowie z Super Expressem poinformowała, że bezpośrednią przyczyną zgonu żony Ryszarda Rynkowskiego była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Zmarła cierpiała na żylaki przełyku. Prokuratura wykluczyła udział osób trzecich. Na ciele zmarłej nie stwierdzono żadnych obrażeń.

Rodzina Rynkowskich poprosiła, by tak uhonorować ostatnie pożegnanie Magdaleny Edyty Rynkowskiej

Zamiast tradycyjnych kwiatów, rodzina Rynkowskich poprosiła żałobników o dokonanie darowizn na rzecz Fundacji "Dary Losu" w Brodnicy. Taki gest miał nadać uroczystości pogrzebowej wymiar dobra i pomocy potrzebującym.

Ten gest ma nadać uroczystości wymiar dobra i pomocy tym, którzy najbardziej jej potrzebują - czytamy w nekrologu.

Urna z prochami Edyty Rynkowskiej została odprowadzona na pobliski cmentarz parafialny w Brodnicy, gdzie spoczęła w rodzinnym grobowcu.

Zobacz także:

Reklama